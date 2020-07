Le SUPER GT continuera à utiliser la ‘Class One’ en GT500 malgré les problèmes du DTM

Le SUPER GT débute sa saison ce week-end avec un meeting organisé à huis clos à Fuji. Masaaki Bandoh, promoteur du championnat, a tenu une conférence de presse sur le Fuji Speedway où il est revenu sur la situation actuelle et la relation avec le DTM.

Compte tenu de la situation sanitaire, les quatre premiers meetings de la saison se dérouleront à huis clos, à savoir Fuji, Fuji, Suzuka, Motegi. « Seules les personnes liées aux équipes, à l’organisation et quelques médias sont sur place, ce qui représente un total d’environ 1750 personnes », a déclaré Maasaki Bandoh. « Nous demandons à ces personnes de se soumettre à un questionnaire médical sur leur état de santé tous les jours deux semaines avant le meeting et durant le meeting nous effectuons des prises de température à l’entrée du circuit. Nous avons fait certains efforts pour empêcher la propagation de nouvelles infections et nous sommes en mesure d’organiser ce meeting. Nous allons procéder étape par étape pour créer une atmosphère où les gens pourront prendre du plaisir. »

Le meeting de Fuji a connu une qualification et une course sur la même journée, ce qui est une nouveauté pour le championnat : « A Fuji, nous avons eu les qualifications et la course sur une journée mais nous espérons bien que pour le deuxième rendez-vous de Fuji (8/9 août), l’événement pourra se tenir sur deux jours. » En fonction de l’évolution de la situation, les courses de soutien seront de retour, certainement sur la deuxième partie de saison.

« Notre objectif est de débuter la compétition avec des spectateurs à partir du cinquième rendez-vous à Fuji les 3 et 4 octobre », a précisé le promoteur. « Cette course sera la première de la seconde partie de saison. Pour y arriver, nous allons rester à huis clos sur les quatre premiers rendez-vous. Nous essaierons ensuite de comprendre comment les mouvements des gens peuvent être contrôlés. La ligne actuelle du gouvernement est que le nombre de spectateurs autorisés est de 5000. »

Le championnat de Formule 4 est attendu à partir du cinquième rendez-vous à Fuji. Il est prévu d’organiser trois courses sur chacun des meetings, soit un total de 12 courses. La demande initiale de la FIA est d’avoir 14 courses mais GTA souhaite que des points soient tout de mêmes accordés pour la super licence même si le nombre de courses est inférieur à celui demandé par la FIA.

L’autre sujet important concerne la relation entre le SUPER GT et le DTM, ce dernier traversant une passe difficile avec un avenir incertain. « L’année dernière, nous avons pu organiser un échange entre le DTM et le SUPER GT en novembre, ce dont nous sommes fiers », a expliqué Bandoh-san. « Cependant, le DTM est grandement affecté par le coronavirus et Audi doit se retirer en fin de saison. En tant qu’ITR qui exploite le DTM, je pense que la situation actuelle est difficile. Il est donc devenu compliqué d’organiser un nouvel événement commun avec le DTM pendant un certain temps. Cependant, le règlement Class One que nous avons imaginé avec l’ITR continuera à être appliqué en SUPER GT dans la catégorie GT500. Nous continuerons aussi à coopérer et à promouvoir de futurs partenariats avec l’ITR. » A l’origine, le règlement technique était fixé pour 2020/2030.