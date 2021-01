SRO Motorsports Group et Fanatec vont étendre leur partenariat sur les années qui viennent, la marque allemande devenant le sponsor principal du GT World Challenge Europe Powered by AWS et du nouveau championnat GT2 European Series.

Fanatec est le leader mondial du matériel de sim racing pour consoles et PC. Le début de la relation avec SRO remonte à 2020 avec la SRO E-Sport GT Series. A ce titre, un concours e-sport sera organisé sur chaque événement en utilisant Assetto Corsa Competizione, le jeu officiel du Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS. Les participants qui seront engagés pour le classement général et la Silver Cup nommeront un pilote pour les représenter sur une course virtuelle qui donnera des points pour le championnat Equipes.

Ce nouveau concept verra une simulation de course influencer directement le résultat d’un championnat du monde réel, une première dans le sport automobile mondial. A l’avenir, il est possible que le modèle soit étendu en Asie, en Amérique et en Australie.

Fanatec est actif dans le monde réel pour son travail avec BMW Motorsport. Le volant de la future BMW M4 GT3 sera utilisable chez soi et en compétition. Là aussi, c’est une première en course automobile.

La marque allemande apportera en parallèle son soutien à la GT2 European Series, le nouveau championnat qui fait partie du GT Sports Club.