Le soutien technique de GPX Racing passe chez ART Grand Prix

Depuis les débuts de GP Extreme sur la scène internationale, Monlau Competicion assurait le soutien technique de la structure basée à Dubai. L’écurie de course est devenue GPX Racing avec tous les succès que l’on connaît en peu de temps dont les Total 24 Heures de Spa et les 24 Heures de Dubai. L’équipe dirigée par Pierre-Brice Mena change de prestataire technique pour faire confiance à ART Grand Prix. GPX Racing s’assure les services d’un des teams les plus réputés de la planète.

“Nous avons passé cinq belles années avec Monlau”, a déclaré Pierre-Brice Mena à Endurance-Info. “L’aventure GP Extreme a débuté avec eux en 2016. L’équipe a grandi, s’est développée avec beaucoup de très bons moments. Depuis 2016, le sport auto a lui aussi évolué. GPX Racing veut devenir un team incontournable en GT et voir bien plus loin. Nous allons garder de bonnes relations avec Monlau.”

En rejoignant ART Grand Prix, GPX Racing retrouve un environnement connu. “Il y avait déjà des liens d’amitié entre les deux équipes”, souligne P.B Mena. “Tout s’est fait naturellement. ART Grand Prix est connu pour son expertise et son expérience. Les discussions ont été entamées avec Sébastien Philippe.”

Dans un premier temps, la collaboration va se faire en Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS (Endurance). L’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli doit aussi faire partie du programme de l’équipe cette année. Des apparitions dans le championnat Creventic sont prévues à Enna-Pergusa et Sebring. La Coupe du Monde FIA GT à Macau fait partie des réflexions.

ART Grand Prix interviendra en marque blanche. L’équipe française connaît le monde du GT pour avoir fait rouler des McLaren en GT3 il y a quelques années. Depuis, il y a eu la fructueuse collaboration avec SMP Racing puis le DTM, d’abord avec Mercedes puis avec BMW.

“ART Grand Prix a fait différentes choses ces dernières années”, a confié Sébastien Philippe à Endurance-Info. “Cependant, notre ADN reste la monoplace. Ces dix dernières années, nous avons roulé en GT3, DTM et LMP1. C’est un plaisir pour ART Grand Prix de revenir dans ce championnat SRO si relevé. Les deux parties ont la volonté de développer leur relation pour un engagement sur le long terme et aller au-delà du GT3.”

Du côté de Pierre-Brice Mena, on ne tient pas à brûler les étapes, mais l’envie d’aller plus loin est clairement là.

“Revenir au Mans est forcément quelque chose qui fait envie”, confie Seb Philippe. “Qui pourrait dire le contraire ? Aujourd’hui, l’Endurance va dans la bonne direction. De plus en plus de constructeurs s’impliquent dans la discipline.”

Pour son engagement en GT3, GPX Racing s’appuiera sur une dizaine de personnes venant de chez ART Grand Prix. Une partie du personnel présent en DTM fera partie du programme. L’un des gros avantages d’ART Grand Prix est la polyvalence de son effectif, capable de passer d’un programme à un autre sans la moindre difficulté.

GPX Racing ne sera pas présent aux essais officiels GT World Challenge Europe du Paul Ricard pour une question de timing. Des essais auront lieu à Monza les 23 et 24 mars.