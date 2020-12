Le saviez-vous ?

Le département compétition-client de Mercedes-AMG fête cette année son 10e anniversaire. La marque à l’étoile a débuté en GT3 par la Mercedes SLS AMG GT3 au début des années 2010. La version AMG GT3 a pris la suite en 2016 et la petite soeur GT4 est arrivée en 2018.

Depuis les débuts de la compétition-client, 208 équipes ont roulé en Mercedes GT3 ou GT4. Avec 420 départs, AKKA-ASP Team est l’équipe la plus assidue. HTP Motorsport en compte 397 et Black Falcon 370.

Plus de 1200 pilotes ont pris la piste au volant d’une Mercedes depuis dix ans. Avec 206 départs, Kenneth Heyer est celui qui en compte le plus. On trouve ensuite Maximilian Buhk avec 191 et Maximilian Götz avec 188.

Maro Engel n’a pas ménagé ses efforts cette année avec pas moins de 35 courses en Mercedes, dont 33 en 20 semaines. Raffaele Marciello compte 33 courses et Luca Stolz 32.