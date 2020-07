Le règlement sportif des 24H du Mans réaménagé…

Compte tenu du nouveau timing des 24 Heures du Mans, le règlement sportif de l’épreuve a évolué en conséquence. Celui-ci a été révisé le 15 juillet. La base reste identique à celui prévu pour la course de juin. On note toutefois quelques aménagements.

On ne vous apprendra rien en vous disant que la Journée Test n’aura pas lieu. Les équipes disposeront de 40 pass par auto.

Le timing des séances d’essais est corrigé. La durée des essais libres connaît quelques changements : 4h au lieu de 4h30, deux séances de 3h au lieu de 2h et un warm up long de 15 minutes et non plus 45.

Tout forfait après le 18 août occasionnera une amende de 50 000 euros et une non éligibilité aux éditions suivantes sauf cas de force majeure.

Les pilotes qui doivent passer sur le simulateur agréé par l’ACO ont jusqu’au 10 septembre pour le faire.

Tous les équipages devront être bouclés avant le 18 août.

Les équipes devront garder leurs stands ouverts : mercredi de 8h à 19h, jeudi de 8h à 0h30, vendredi de 8h à 19h et samedi de 8h45 à l’arrivée.

Il sera possible de s’entraîner à changer les roues le mercredi de 8h à 20h et le vendredi de 18h45 à 20h. Le système de pesée des autos durant les essais qualificatifs est supprimé.

Les concurrents s’installeront à partir du lundi 14 septembre 9h au sein du paddock. Le premier roulage aura lieu le jeudi 17 à 8h30 pour les premiers essais de la Michelin Le Mans Cup. Les 24 Heures du Mans débuteront réellement le jeudi 17 à 10h avec les premiers essais libres.