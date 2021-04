Le programme Audi LMDh suit son cours…

Audi fera son retour en Endurance en 2023 via la nouvelle catégorie LMDh mise en place par l’ACO, la FIA et l’IMSA. Le prototype qui prendra la place de la R18 commence à prendre en forme.

« La nouvelle catégorie LMDh correspond parfaitement à notre nouvelle configuration en sport automobile », a déclaré Julius Seebach, directeur général d’Audi Sport GmbH. « Les règlements nous permettent de faire rouler des voitures de course fascinantes sur des courses prestigieuses dans le monde entier. De plus, cela nous permet d’utiliser des synergies au sein de Volkswagen Group. Une grande force de Volkswagen Group est la collaboration des marques dans le développement des voitures de route. Nous transférons maintenant ce modèle éprouvé en sport automobile. Néanmoins, le nouveau prototype sportif sera tout autant une véritable Audi que l’Audi RS e-tron GT1 qui a été lancée récemment et développée sur une plateforme partagée avec Porsche. »

Audi mène de front deux projets avec le Dakar et LMDh. « Nous voulons être au rendez-vous pour notre retour au Mans », explique Andreas Roos, responsable des engagements officiels d’Audi en sport automobile. « C’est pourquoi nous menons les deux projets en parallèle avec la priorité la plus élevée. Nous avons sélectionné un partenaire châssis et décidé d’un concept moteur. Avec nos collègues d’Audi Design, nous définissons actuellement le look qui passionnera nos fans. Notre objectif est que le premier prototype soit sur ses roues au début de l’année prochaine et de rouler au premier trimestre. » Un programme d’essais suivra courant 2022. La première course prévue est les 24 Heures de Daytona 2023.

« Notre objectif est de mettre la voiture entre les mains d’équipes professionnelles clientes dès le début, en parallèle d’un engagement officiel », a précisé Andreas Roos. « Nous évaluons actuellement en interne comment cela fonctionnera d’une façon détaillée. »