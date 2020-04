Le podcast EI rend visite à Matthieu Vaxiviere

Le deuxième épisode du podcast Endurance-Info est consacré à une visite du lieu de confinement de Matthieu Vaxiviere. Le pilote de la région limousin est revenu avec nous sur son actualité qui le verra prendre part à quelques manches VLN et aux 24 Heures du Nürburgring avec ses potes François Perrodo et Manu Collard, mais aussi son envie de représenter la France aux FIA Motorsport Games. Matthieu nous invite dans sa salle des trophées et nous montre son simulateur.

PS : on sèche encore sur le nom du podcast. Si vous avez une idée, n’hésitez pas… 😉