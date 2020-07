Le plateau ADAC GT Masters 2020 en photos…

Les concurrents de l’ADAC GT Masters 2020 étaient en essais sur le Lausitzring pour deux journées d’essais.

A l’issue des deux jours, la Mercedes-AMG GT3/HTP Winward Motorsport de Marciello/Ellis s’est montrée la plus rapide en 1.22.330. L’Audi R8 LMS GT3/Rutronik Racing de van der Linde/Niederhauser a décroché le 2e chrono en 1.22.365. Troisième chrono pour la Porsche 911 GT3-R/Precote Herberth Motorsport de Renauer/Müller. On trouve ensuite la Mercedes-AMG GT3/Toksport WRT de Engel/Stolz et la Mercedes-AMG GT3/HTP Winward Motorsport de Dontje/Götz.

Les Audi R8 LMS GT3 ont dominé quatre des cinq séances d’essais : Montaplast by Land-Motorsport x2, WRT, Rutronik Racing.