Le Musée Ferrari de Maranello va permettre de suivre en direct les 24 Heures virtuelles des 488 GTE

Ferrari se prend véritablement au jeu pour les 24 Heures du Mans virtuelles. Dans le Musée Ferrari à Maranello, un stand va être implanté et les visiteurs pourront suivre en direct les compétiteurs Ferrari de cette édition des 24 Heures très particulière. Le Musée, qui a de nouveau ouvert ses portes le 18 mai, héberge actuellement une exposition « Ferrari aux 24 Heures du Mans », exposition dédiée aux 70 années de présence de la marque au cheval cabré dans la Sarthe.

Ferrari a apporté quelques changements dans les équipages depuis l’annonce initiale.

Ferrari 488 GTE no. 51 – Nicklas Nielsen, David Perel, Kasper Stoltze, Matteo Caruso

Ferrari 488 GTE no. 52 – Charles Leclerc, Antonio Giovinazzi, Enzo Bonito, David Tonizza

Ferrari 488 GTE no. 71 – Miguel Molina, Federico Leo, Amos Laurito, Jordy Zwiers

Des techniciens et ingénieurs de Ferrari seront également présents pour apporter leur aide sur les réglages et la stratégie de course.

Les visiteurs devront porter un masque offert par le Musée et les billets doivent être achetés en ligne sur le site du Musée.