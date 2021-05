Le meeting de Lédenon change de date

Communiqué de Presse :

Initialement fixée le dernier week-end du mois d’août, la date des Lédenon GT Series était encore en suspens. Divers changements dans les calendriers internationaux, et principalement celui du Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS, a conduit le promoteur à revoir le calendrier du Championnat de France FFSA des Circuits présenté l’hiver dernier.

« Plusieurs de nos équipes sont actives sur différents fronts », explique Laurent Gaudin, le Manager Général du Championnat de France FFSA des Circuits. « Nous voulions donc éviter la concurrence de date entre l’épreuve du GT World Challenge Europe à Brands Hatch et la course du Championnat de France FFSA des Circuits à Lédenon. En reculant de deux semaines ce rendez-vous, nous permettons à ces équipes de pouvoir aborder ces deux épreuves avec plus de sérénité. »

Promoteur du Championnat de France FFSA des Circuits, SRO Motorsports Group confirme donc que l’étape gardoise aura lieu du 10 au 12 septembre prochains, constituant ainsi la cinquième des six épreuves de la saison.

Lédenon avait effectué son retour dans le Championnat de France FFSA GT en 2019 après trois ans d’absence. En 2020, l’évolution de la crise sanitaire en automne avait conduit à son annulation quelques semaines avant la date prévue. Du 10 au 12 septembre, ce sera donc la deuxième fois que les GT4 du Championnat de France FFSA GT se produiront sur ce circuit particulièrement vallonné. Ce sera par contre une grande première pour le Championnat de France FFSA Tourisme, lancé au début de la saison 2021. Comme en 2019, les montagnes russes du Gard constitueront également une étape du Championnat de France FFSA de Formule 4.

Outre ces trois séries labellisées FFSA, cette rentrée post-estivale comprendra aussi la Mitjet International pour proposer un programme à la fois complet et varié.

Mais avant, c’est dans le Tarn – lors du 77e Grand Prix d’Albi – que se tiendra du 4 au 6 juin la prochaine épreuve du Championnat de France FFSA des Circuits avec le FFSA GT, le FFSA Tourisme, la Sprint Cup by Funyo, la Mitjet International, la Formule Renault’Cup et une course Free Berline/GT au menu.

