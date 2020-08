Le Mans : WeatherTech Racing passe en GTE-Pro

WeatherTech Racing change de catégorie aux 24 Heures du Mans. La Ferrari 488 GTE inscrite initialement en GTE-Am, passe en GTE-Pro pour la classique mancelle.

Cooper Mac Neil (Silver), Toni Vilander (Platinum) et Jeff Segal (Gold) se partageront le volant de la Ferrari au Mans.

“Nous avons pris la décision de déplacer notre entrée en Pro pour plusieurs raisons” , a déclaré MacNeil. “Nous avions quelques très bons pilotes Bronze à qui nous parlions, mais avec la pandémie COVID-19 et les restrictions de voyage dans différents pays du monde, nous n’avions pas la certitude à 100% que tout le monde puisse venir au Mans en septembre. Nous avons dû prendre une décision. Vous ne pouvez pas aller au Mans sans rien faire. Nous ne pensions pas pouvoir rassembler le type d’entrée qui serait à la hauteur de nos objectifs. Jeff et Toni sont bien connus de notre équipe et nous avons tous piloté ensemble dans le passé. Avec le calendrier raccourci de la semaine de course du Mans, nous avons senti que notre meilleure chance de succès était d’entrer en course avec des pilotes qui ont couru ensemble.

“J’ai roulé avec Toni et Jeff au Mans ainsi qu’en championnat IMSA WeatherTech. Nous nous connaissons très bien et avons tous fait beaucoup de tours au Mans. J’ai roulé en catégorie Pro avec Jeroen Bleekemolen en 2014 et nous a terminé cinquième, avec seulement deux pilotes. J’ai entière confiance en notre équipe et nos pilotes. Je pense que nous allons surprendre beaucoup de monde avec nos efforts.“

Huit autos seront donc engagées en GTE-Pro contre 22 en GTE-Am.