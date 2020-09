Le Mans : Vergne, van der Garde & Co vous offrent les freins

Vous ne pouvez pas vous rendre aux 24 Heures du Mans, alors c’est Le Mans qui va venir chez vous. Avis aux collectionneurs… TDS Racing, via G-Drive Racing et Racing Team Nederland, va vous faire gagner aux abonnés d’Endurance-Info (pack Bronze ou Gold) des plaquettes de frein de son Aurus 01 et de son ORECA 07 qui auront pris part aux 24 Heures du Mans.

Chaque plaquette sera dédicacée par un pilote de l’équipe. Vous pourrez donc recevoir une plaquette de frein qui a roulé en course signée Jean-Eric Vergne, Nyck de Vries, Giedo van der Garde, Mikkel Jensen Frits van Eerd ou Roman Rusinov. Le pilote russe rajoutera dans le package cadeau des tee-shirts G-Drive Racing.

Pour jouer, rien de plus simple, il vous suffit d’envoyer de répondre à deux questions :

Quel sera le chrono en essais libres de l’Aurus 01/G-Drive Racing ?

Quel sera le chrono en essais libres de l’ORECA 07/Racing Team Nederland ?

Envoyez vos réponses, votre mail d’abonné Endurance-Info et vos coordonnées à webmaster@endurance-info.com avant le mercredi 16 septembre 2020 23 heures.