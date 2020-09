Le Mans : récit d’un tour dans le Blimp Goodyear…

L’édition 2020 des 24 Heures du Mans marquait le grand retour de Goodyear que l’on avait plus vu en Sarthe depuis 2006. Cette année, le manufacturier américain était représenté par deux équipes LMP2 en WEC (Jota Sport et Jackie Chan DC Racing) ainsi que Panis Racing, BHK Motorsport et Algarve Pro Racing qui roulent habituellement en LMP2 en ELMS. Goodyear fournit aussi toutes les voitures GTE du championnat européen. À partir de 2021, Goodyear sera le fournisseur exclusif de pneus pour la catégorie LMP2 en WEC, aux 24 Heures du Mans et en ELMS.

Pour fêter son retour en Endurance, Goodyear a fait plaisir à de nombreux fans en amenant le fameux « Blimp », un dirigeable semi-rigide Zeppelin NT. Fini en mai dernier, le tout dernier dirigeable de la marque Goodyear a été introduit en Europe, en même temps que trois autres évoluant aux États-Unis. Celui volant en Europe est exploité par Zeppelin et basé à Friedrichshafen, en Allemagne. Les trois autres opèrent à partir de bases aux États-Unis : à Pompano Beach (Floride), à Carson (Californie) et près d’Akron (Ohio), le siège de « Goodyear Tire and Rubber Company ». Pour l’Europe, nous avons eu la chance de l’avoir ce week-end au Mans et il sera la semaine prochaine en Allemagne pour les courses WTCR (championnat du monde de voiture de tourisme) dans le cadre des 24 Heures du Nürburgring.

@Goodyear

Récit d’un tour au-dessus de la piste… Mais pourquoi était-ce un événement me direz-vous ? Petit, je regardais dans les années 80 de dirigeable au dessus de ma tête lors des 24 Heures du Mans et il me faisait rêver… En le ramenant dans la capitale de la Sarthe, Goodyear a tapé fort avec cette icône mondialement connue que l’on avait plus vue depuis 1985. Dans la seconde moitié du XXe siècle, le Blimp est devenu universellement célèbre à travers les États-Unis avec ses apparitions à des événements tels que les Jeux Olympiques, les 500 Miles d’Indianapolis, Daytona 500 en NASCAR, l’Exposition universelle ou encore le Super Bowl. Le Blimp Goodyear a également une histoire en Europe. Entre 1972 et 1986, un dirigeable nommé Europa est apparu lors d’un certain nombre d’événements clés tels que les 24 Heures du Mans, des courses de Formule 1 et l’Open de France. Il a assuré une couverture télévisée unique d’événements célèbres et a capté des images dans des lieux tels que le Big Ben de Londres et le Colisée de Rome. Il a également été présent à deux mariages royaux britanniques dans les années 1980.

@Goodyear

J’ai eu la chance de pouvoir monter dans ce Blimp Goodyear samedi en fin d’après-midi. Stationné dans une grande prairie du côté de Ruaudin, à quelques kilomètres de la célèbre ligne droite des Hunaudières, j’ai été emmené avec mes collègues journalistes, six par navette. A notre arrivée, briefing sur les différentes consignes de sécurité et quelques informations générales. J’attends un bon moment, je piaffe d’impatience, je dois bien avouer même si mon « fameux » vertige me fait douter de ma décision. Mais pour « fêter » mes quarantièmes 24 Heures du Mans (j’ai commencé très jeune, rassurez-vous), je prends sur moi, c’est quand même un beau cadeau !

Le Blimp se pose enfin, majestueux et impressionnant. Ses mensurations parlent d’elles-mêmes : c’est le plus grand dirigeable semi-rigide au monde actuellement, mesurant 75 mètres de long, jusqu’à 19,5 mètres de large et 17,4 mètres de haut. Le volume total est de 8 425 m3, et il est rempli d’hélium ininflammable. Des camions se tiennent sur le côté pour l’arrimer. On s’approche, chaque convive est invité à monter par une passerelle, pas plus d’une personne à la fois. Son compartiment passager en “gondole” peut accueillir jusqu’à 14 passagers, mais avec les deux pilotes et le caméraman TV, qui fournit des images du ciel de la course pour la ‘prod TV’, nous sommes dix. On va pouvoir profiter de la vue en contrebas grâce à de grandes fenêtres panoramiques. Une fois installé, c’est comme dans un avion : siège identique et ceinture de sécurité.

On part…Le Blimp décolle à l’horizontale grâce à ses trois moteurs de 200 chevaux, produisant ainsi une puissance totale similaire à celle d’une LMP2. Ils sont reliés à des hélices par une boîte de vitesses et la configuration combinée permet une maniabilité impressionnante : le dirigeable peut même tourner sur son propre axe en vol stationnaire, peut également décoller et atterrir verticalement, mais ça, on y reviendra. Le Blimp Goodyear a une vitesse maximale de 125 km/h et une autonomie de 1 000 km.

On monte, jusqu’à atteindre un seuil maximum. Son altitude de vol maximale est annoncé pour 3 000 mètres. On prend ensuite la direction du circuit et, là, c’est le choc. On entend très bien les autos, on les voit passer un peu au loin puis on se rapproche. Le Blimp se met en position stationnaire et on profite alors du spectacle. Nous sommes « arrêtés » au dessus du stade MMArena, on découvre le virage du Tertre Rouge et le début de la Ligne Droite des Hunaudières.

Après près de 10 minutes à cet endroit, le dirigeable prend ensuite la direction des Esses de la Forêt, du pont Dunlop puis de la ligne droite des stands. On ouvre grand nos yeux, on va de fenêtre en fenêtre pour faire des photos et des vidéos car on entend vraiment bien les moteurs, on distingue un peu plus les voitures. Ce qui est surprenant c’est le peu de bruit à l’intérieur du dirigeable et surtout sa stabilité.

La « ballade » prend fin, on repasse par le Tertre Rouge, on suit les Hunaudières pour arriver jusqu’à la première chicane, puis on bifurque sur la gauche, direction Ruaudin. On retrouve notre prairie de départ, le Blimp pique du nez pour atterrir, c’est assez impressionnant. Une fois au sol, comme pour la montée, nous sommes obligés de descendre un par un par la passerelle et de courir jusqu’à l’hôtesse qui nous attend un peu plus loin. On rejoint nos navettes et on croise le prochain groupe : Pierre Fillon, le président de l’ACO, Gérard Neveu, le directeur général du WEC, et Jean Todt, le président de la Fédération Internationale de l’Automobile.

En partant, une bonne trentaine de badauds sont là, voitures garées en bord de fossé, pour assister à ce spectacle, prendre des photos et vidéos. On vous l’avait dit, le retour de ce Blimp Goodyear aux 24 Heures du Mans était un vrai événement dans l’événement.