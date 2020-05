Le Mans : faut-il craindre sur la présence des équipes hors Europe ?

Suite au forfait des deux Porsche 911 RSR ‘américaines’ et des deux Corvette C8.R, doit-on craindre pour tous les concurrents américains aux 24 Heures du Mans ? La même question se pose pour les équipes asiatiques.

Actuellement, six “équipes américaines” figurent sur la liste des engagés des 24 Heures du Mans. Quand on y regarde de plus près, toutes ne sont pas américaines.

Si la licence d’Eurointernational est américaine, la Ligier JS P217 est préparée en Italie avec tout le personnel qui va avec. Même constat pour Rick Ware Racing et sa Riley qui est arrivée dans les ateliers d’Antonio Ferrari.

Avec son ORECA 07, DragonSpeed roule pavillon des USA, mais l’équipe dirigée par Elton Julian peut être considéré comme européenne puisque la LMP2 doit prendre part à l’European Le Mans Series. Du côté de Performance Tech Motorsports, l’objectif est de faire rouler un châssis ORECA 07 qui est déjà en Europe.

Deux équipes venant des Etats-Unis sont inscrites en GTE avec Risi Competizione et WeatherTech Racing. L’inconnue concerne le team de Giuseppe Risi qui doit utiliser la Ferrari qui roule en IMSA. Contacté par Endurance-Info, WeatherTech Racing nous a précisé que la Ferrari 488 GTE, que doit piloter Cooper MacNeil, est stockée en Italie.

Pour ce qui est des équipes asiatiques, on compte six autos et là aussi il ne devrait pas y avoir de contretemps. Les deux Toyota sont stockées en Allemagne, à Cologne, l’ORECA 07 de Jackie Chan DC Racing est en Angleterre, la Ferrari 488 GTE de MR Racing en Italie et il semble en être de même pour celle de Hub Auto Corsa. Seule la Ligier JS P217 d’Eurasia Motorsport doit être expédiée en Europe depuis l’Asie sachant que sa prochaine course sera l’Asian Le Mans Series fin novembre. Le team philippin a aussi la possibilité d’utiliser un châssis basé en Europe.

La problématique concerne les conditions de voyage. Il reste encore quatre mois pour se faire une idée de l’évolution de la situation sanitaire. Les prochaines semaines seront primordiales…