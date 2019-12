Le Mans et les sponsors : les années 1990…

Suite de notre story sur ‘Le Mans et les sponsors’, toujours en partenariat avec 23h56 du Mans. La décennie des années 90 a été riche en noms qui ont marqué les 24 Heures du Mans. En voici quelques-uns…

ZENT :

C’est un partenaire cher à Toyota visible sur leurs autos dès 1992 sur la TS10. ZENT est une société japonaise de services et de loisirs, elle exploite des appareils de divertissement comme des machines à sous ou de pachinkos (une sorte de flipper japonais). Inconnue en France, Zent est encore présent sur les actuelles Toyota LMP1.

FPEE :

Le groupe FPEE est spécialisé dans la menuiserie industrielle, basé à Brûlon dans La Sarthe, il est logique d’avoir vu son nom sur les Courage C36 au milieu des années 90.

Giesse :

Les plus geeks d’entre-nous se souviendront de ce sponsor visible sur la jaquette du jeu de Playstation des 24 Heures du Mans qui représentait une Ferrari 333 SP. À la manière de FPEE pour Courage, Giesse représente une entreprise italienne qui fabrique différents types d’ouvertures.

Chereau :

Vous avez certainement croisé ce sponsor sur vos routes puisque l’entreprise normande Chereau est le premier fabriquant de remorques frigorifiques. Le sponsor était particulièrement visible sur la Porsche Carrera RSR #50 du Larbre Compétition pilotée par Jean-Luc Chereau, Jack Leconte et Pierre Yver en 1994. Les couleurs Chereau ont aussi brillé sur la Chrysler Viper GTS-R.

Jacadi :

La marque de prêt-à-porter pour enfants a été remarqué sur la Venturi 500 LM en 1993. A noter que la numéro 71 a été pilotée par Michel Maisonneuve, Jacques Laffite et Christophe Dechavanne !

Pilot :

Combien d’entre-vous se rappelle de la Ferrari numéro 34 en sortant un stylo Pilot de sa poche ? La firme japonaise était visible sur la Ferrari du Team Pilot Aldix Racing. Cette auto avait terminé 12e au Mans en 1995.

ATS :

La marque d’ascenseurs a souvent été partenaire d’Yves Courage et Henri Pescarolo. Créé en 1978, ATS est une entreprise spécialisée dans la création d’ascenseurs sur mesure, le remplacement, la modernisation et la maintenance sur Paris et sa région.

FATurbo-Express :

On ne compte plus les Porsche qui ont porté les couleurs FATurbo-Express. La compagnie allemande était spécialisée dans les transports internationaux.

Hagenuk :

Tom Kristensen a remporté ses premières 24 Heures du Mans sur une TWR-Porsche aux couleurs Hagenuk, une marque allemande de téléphones portables.

Tokyo Ueno Clinic :

En sponsorisant une McLaren aux 24 Heures du Mans 1995, l’entreprise japonaise de chirurgie plastique ne s’attendait certainement pas à monter sur la plus haute marche du podium. Tokyo Ueno Clinic s’est fait remarquer il y a encore peu de temps sur ses clips sur la circoncision.

AM/PM :

Celles et ceux qui ont déjà fait le déplacement au Japon ont certainement vu des boutiques AM/PM, principalement dans des stations services. La marque japonaise a longtemps soutenu Yojiro Terada, comme en 1998 sur cette Courage C50 décorée par Hiro Yamagata.

D2 Privat :

Pour son retour aux 24 Heures du Mans en 1998 avec la CLK-LM, Mercedes a choisi des livrées très grises, avec comme principal partenaire D2 Privat, société allemande de télécommunications.

Renown :

L’un des sponsors les plus connus des années 90 est sans conteste Renown. La société japonaise, basée à Shinagawa, fait dans le textile. Charge, qui a longtemps figuré sur les Mazda, était la branche Sportswear de Renown.