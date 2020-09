Porsche reste fidèle à sa tradition en proposant deux livrées spécifiques pour les 24 Heures du Mans. Celles-ci rappellent les couleurs rappellent celles de la première des 19 victoires de Porsche au Mans.

La Porsche 911 RSR #91 sera confiée à Fred Mako, Gianmaria Bruni et Richard Lietz. On retrouvera sur la #92 Kevin Estre, Michael Christensen et Laurens Vanthoor.

Ces livrées étaient déjà en place en juin dernier lors des 24 Heures du Mans Virtuelles remportées par Porsche en GTE.