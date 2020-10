Le Mans Cup, Portimao (Qualifs) : la der de l’année pour Cool Racing et Iron Lynx

La dernière qualification 2020 de la Michelin Le Mans Cup est revenue à Cool Racing. Nicolas Maulini et Edouard Cauhaupé s’élanceront depuis la pole au volant de la Ligier JS P320 #37. Avec un meilleur chrono de 1:35.919, Nicolas Maulini a devancé de 0.679s la Ligier JS P320/Graff de Penttinen/Kaiser.

La Duqueine D08/Mühlner Motorsports de Krantz/Kapadia partira depuis la deuxième ligne avec à ses côtés la Ligier JS P320/Cool Racing de Smith/Bell.

En GT3, la Ferrari 488 GT3/Iron Lynx de Giacomo Piccini et Rino Mastronardi s’est montrée la plus rapide en devançant la Porsche 911 GT3 R/Pzoberer Zürichsee by TFT de Andlauer/Leutwiler et les deux Ferrari/Kessel Racing.

Les chronos sont ici