Le Mans Classic reporté à juillet 2021

En raison de la pandémie actuelle, L’événement Le Mans Classic 2020 est annulé et reporté à 2021, plus précisément du 1er au 4 juillet.

Patrick Peter, Peter Auto : « Le Mans Classic est un rendez-vous international qui réunit près de 200 000 spectateurs en un seul et même lieu. Comme vous l’imaginez, maintenir l’événement aux dates originales dans le contexte actuel n’était donc pas envisageable. Nous avons donc, de concert avec nos partenaires et l’Automobile Club de l’Ouest, décidé de reporter Le Mans Classic en 2021 où tous pourront profiter pleinement de cette magnifique rétrospective des plus belles heures des 24 Heures du Mans. »

Pierre Fillon, Automobile Club de l’Ouest : « Le Mans Classic est à plus d’un titre un événement historique. Pour l’organiser de façon optimum, sécurité de tous et qualité de toutes les prestations sont nécessaires. Aujourd’hui, dans le contexte actuel, nous ne pouvions répondre à ces critères prioritaires, le report était la solution qui s’imposait. En se projetant sur 2021, nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous à tous. Prenez soin de vous, des vôtres. »