Le Mans : ce qu’il faut retenir de la dernière liste des engagés

La dernière liste des engagés des 24 Heures du Mans laisse apparaître pas mal de changements. Outre le forfait de Thunderhead Carlin qui porte donc le nombre d’engagés à 59, on note quelques ajustements dans les équipages.

La Ferrari 488 GTE #74, que devait engager le Kessel Racing ne figure plus sur la liste. Elle est remplacée par une troisième Ferrari sous le nom Iron Lynx (numéro 75). On y retrouve Paolo Ruberti, Matteo Cressoni et Rino Mastronardi.

En LMP1, Guy Smith et Chris Dyson sont confirmés sur l’unique Ginetta G60-LT-P1/LNT en compagnie de Mike Simpson. Le trio est identique à celui déjà vu en WEC.

Du côté de la catégorie LMP2, Timothé Buret fait son arrivée chez DragonSpeed. Charles Milesi fera ses débuts au Mans sur l’ORECA 07/Graff. La présence de Katherine Legge chez Richard Mille Racing n’est pas encore assurée après sa sortie de piste du Paul Ricard en ELMS.

Rien à signaler en GTE-Pro. La liste bouge en GTE-Am. Larry ten Voorde est confirmé sur la Porsche 911 RSR/Team Project 1 #56 pour épauler Matteo Cairoli et Egidio Perfetti. Jan Magnussen sera finalement au départ de son 22e Le Mans. Pas de Corvette pour le Danois mais bien la Ferrari 488 GTE/JMW Motorsport. Maxwell Root sera le troisième pilote. L’Américain arrive de la Porsche 911 GT3 Cup Challenge USA.

MR Racing pourra compter sur Yuhi Sekiguchi. Le Japonais roule en SUPER GT (GT500) sur une Toyota GR Supra avec Sacha Fenestraz en coéquipier. Le tandem mène le championnat après trois rendez-vous.

Hörst Felbermayr Jr retrouvera les 24 Heures du Mans, sa dernière participation remontant à 2011. Le pilote autrichien sera au volant de la Porsche 911 RSR/Proton Competition #78 avec Michele Beretta et un troisième pilote qui reste à être confirmé.

Sur la Porsche 911 RSR/Dempsey-Proton #88, Thomas Preining sera épaulé par Dominique Bastien, âgé de 74 ans, et Adrien De Leener, 31 ans.

Bruno et Benoit Fretin découvriront la classique mancelle sur la Porsche 911 RSR/Team Project 1 #89 avec Steve Brooks en troisième pilote. Lucas Légeret et Hugo de Sadeleer rouleront sur la Porsche 911 RSR/Dempsey-Proton Racing #99 en compagnie de Vutthikorn Inthraphuvasak.