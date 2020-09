Le Mans : Aston Martin s’impose en GTE-Pro et GTE-Am

Trois ans après son dernier succès, Aston Martin Racing reprend le trophée en GTE-Pro grâce à la Vantage GTE #97 de Maxime Martin, Alex Lynn et Harry Tincknell. Déjà très en vue aux essais, le constructeur britannique a très bien géré son affaire et l’emporte. Il s’agit de la première victoire de la nouvelle Vantage au Mans. Du coup, Aston Martin Racing est sacré champion du monde des constructeurs GTE. Harry Tincknell remporte les 24 Heures du Mans pour la 2e fois après un sacre en LMP2 avec Jota…

Deuxième place pour la Ferrari 488 GTE #51 AF Corse de James Calado, Alessandro Pier Guidi et Daniel Serra qui a terminé dans le même tour. La différence est infime, 1.33 minute après 24 heures ! La dernière marche du podium est revenue à l’autre Aston Martin Vantage, la #95, de Nicki Thiim, Richard Westbrook et Marco Sorensen. L’auto a perdu le contact avec les deux première car elle était mal placée lors d’une relance de Safety Car.

La Ferrari 488 GTE Evo #71 de Sam Bird, Miguel Molina et Davide Rigon aurait dû terminer 4e, mais des soucis d’amortisseur et, surtout en fin de course, un problème de boîte de vitesses ont fait que la voiture a franchi la ligne, mais n’a pas pu accomplir son tour de décélération. Elle termine non classée. La 4e place revient à la Ferrari 488 GTE Evo #82 de Risi Competitizione. Très bien pilotée par Sébastien Bourdais Olivier Pla et Jules Gounon, elle n’a pas pu se mêler au duel de tête. De plus, elle a cassé un amortisseur durant la nuit lorsque Sébastien Bourdais sortait des stands.

Quant aux Porsche 911 RSR, les deux autos n’ont jamais été en mesure de l’emporter, dépassées en rythme par les Ferrari et les Aston Martin. Les deux 911 ont, en plus, eu des soucis de direction assistée, elles finissent 5e et 6e à 11 et 15 tours des vainqueurs ! Pas la façon souhaitée par Porsche pour fêter sa première victoire au Mans en 1970, il y a 50 ans !

Le constructeur britannique a également raflé la mise en GTE Am grâce à l’Aston Martin Vantage GTE #90 de TF Sport de Salih Yoluc, Jonny Adam (sa 2e victoire après 2017) et Charlie Eastwood. La voiture a toujours été dans le top 3, ce succès est donc mérité pour les troupes de Tom Ferrier que nous avions rencontré avec le départ (prémonition :) ICI). Il s’agit de leur première victoire en Sarthe.Tout s’est joué dans les dernières minutes pour les deux autres places sur le podium et c’est finalement la Porsche 911 RSR #77 de Dempsey-Proton Racing partagée par Matt Campbell, Riccardo Pera et Christian Ried qui prend la 2e place devant la Ferrari 488 GTE #83 AF Corse de Manu Collard, François Perrodo et Nicklas Nielsen.

La Porsche 911 RSR #56 de Team Project 1 échoue à la 4e place, mais dans la même tour que les trois autos du podium, preuve que la bataille en GTE-Am a été superbe et surtout intense jusque dans les derniers tours dans cette catégorie ! La Porsche 911 RSR #86 de Gulf Racing complète le top 5.

Les grands malheureux de cette catégorie sont certainement Paul Dalla Lana, Augusto Farfus et Ross Gunn qui ont longtemps occupé la tête de la classe sur leur Aston Martin Vantage GTE #98. Le Canadien pouvait enfin rêver d’une victoire au Mans mais la casse d’une suspension en a décidé autrement. Ils finissent 8e du GTE-Am.

Les 24 Heures du Mans 2020, certes particulières car à huis clos, ont été intenses. Certes pas pour les premières places au général, mais les batailles LMP2, GTE-Pro et GTE-Am ont tenu en haleine. La bonne nouvelle est que nous n’aurons pas à attendre un an avant de revenir en Sarthe puisque la 89e édition aura lieu les 12 et 13 juin prochains. En espérant que ce Covid-19 ne soit que de l’histoire ancienne !

Le classement de la course est ici