Le Mans 2020 : quelques chiffres à savoir…

La liste des engagés aux 24 Heures du Mans ne laisse plus qu’apparaître qu’un seul blanc avec le troisième pilote de la Porsche 911 RSR/Proton Competition #78. Pour le reste, tout est complet même si on ne sait pas encore si la troisième pilote de Richard Mille Racing sera Katherine Legge ou Beitske Visser. Si on regarde de plus près cette liste, on peut en sortir quelques chiffres (non exhaustifs).

6 LMP1 comme en 2017

23 LMP2 comme en 2016

8 GTE-Pro comme en 2015

22 GTE-Am, soit le nombre d’engagés le plus élevé (18 en 2014)

17 châssis ORECA 07 (+ 1 Alpine et 1 Aurus)

3 châssis Ligier JS P217

1 châssis Dallara P217

12 GTE-Am sur 22 sont des Ferrari 488 GTE

1 pilote Silver en LMP1 : Chris Dyson

2 équipes LMP2 totalement débutantes au Mans : Nielsen Racing, Cool Racing

1 équipe débutante en GTE : HubAuto Corsa

13 autos soutenues techniquement par AF Corse (1 LMP2, 12 GTE)

4 équipages LMP2 sans Platinum ni Gold : IDEC Sport #17, Nielsen Racing, Richard Mille Racing

2 équipages GTE-Am composés uniquement de Bronze : AF Corse #52, Project 1 #89

55/59 autos sont équipées en Michelin, 4 sont en Goodyear (Panis Racing, Algarve Pro Racing, Jota, Jackie Chan DC Racing

47 pilotes Platinum

43 pilotes Gold

47 pilotes Silver

38 pilotes Bronze

6 féminines au départ

2 rookies en LMP1 : Spengler, Delétraz

14 rookies en LMP2

0 rookie en GTE-Pro

23 rookies en GTE-Am

4 anciens vainqueurs au départ : Dumas, Buemi, Nakajima, Hartley

29 nationalités au départ

4 victoires pour Nico Lapierre en LMP2 lors de ses 4 dernières participations en LMP2 (2015, 2016, 2018, 2019)

24e participation de Manu Collard aux 24H du Mans

10 mai 2001 est la date de naissance du plus jeune pilote attendu au départ : Lucas Légeret (19 ans)