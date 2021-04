Le kit aéro “Le Mans” n’est désormais plus obligatoire en ELMS

Les équipes vont pouvoir souffler un peu en European Le Mans Series. Les dernières décisions au niveau des LMP2 afin d’harmoniser les performances entre les catégories Hypercar et LMP2 (20 kilos en plus, une nouvelle réduction de puissance, obligation du Kit aéro faible trainée Le Mans) faisaient grincer des dents depuis quelques temps. Les raisons étaient les suivantes : un coût supplémentaire (un kit aéro coûte plus de 10 000 euros, certaines équipes, n’ayant jamais disputé Le Mans, devant en acheter deux) et une décision tardive, quinze jours avant la première manche à Barcelone. Le week-end dernier, aucune LMP2 n’avait de kit en Espagne, le délai étant jugé trop court. Finalement, cette idée a été abandonnée comme l’indique le communiqué de l’ELMS…

” Après avoir consulté les différents teams, l’Automobile Club de l’Ouest (ACO) a décidé de ne pas imposer l’utilisation du kit aérodynamique en configuration « Le Mans » lors de la saison 2021 de l’European Le Mans Series (…).”

Le LMP2 étant la “catégorie reine” de l’ELMS, cette décision semble logique. Par contre, l’obligation du kit Le Mans est maintenue en FIA WEC où les LMP2 vont côtoyer les Hypercar tout au long de l’année. “Ce kit aérodynamique reste obligatoire pour l’ensemble de la saison FIA WEC, qui débutera le 1er mai prochain à Spa-Francorchamps.”