Le GT World Challenge global, comment ça marche ?

La saison 2021 du Fanatec GT World Challenge Powered by AWS a débuté le week-end dernier à Sonoma par la série américaine. Ce week-end, c’est l’Australie qui entame sa saison à Philip Island. Pour l’Europe, il faudra attendre Monza à la mi-avril et fin mai pour l’Asie en fonction de la situation sanitaire. La réunion des quatre championnats donne un classement mondial GT world Challenge.

Sept marques sont engagées dans la série 2021 : Audi, BMW, Ferrari, Lamborghini, Mercedes, Porsche. La septième à rejoindre l’aventure est McLaren. En 2021, Mercedes-AMG tentera de décrocher une troisième couronne mondiale. La saison 2021 comprend 29 épreuves combinant des formats Sprint et Endurance.

Le GT World Challenge, comment ça marche ?

Des points sont attribués à la GT3 la mieux placée par marque dans chaque classe (Pro, Silver, Pro-Am, Am). Les points sont distribués aux marques classées dans le top 10 sans redistribution de points des marques non inscrites. Le système 25-18 -15-12… est utilisé pour les courses de 60 ou 90 minutes, tandis que les points sont doublés pour les épreuves de 3 et 6 heures et quadruplé aux Total 24 Heures de Spa.

Les points sont ensuite multipliés par le nombre de voitures en compétition dans chaque classe. A titre d’exemple, une équipe qui remporte sa classe dans une course de sprint avec 10 autos récupèrera 250 points pour son constructeur, tandis que la 10e place rapportera 10 points. Les points par marque dans les classes sont ajoutés pour donner le score final de la course.

Après Sonoma, Mercedes-AMG est en tête du classement mondial avec un total de 447 points en Californie, où ses résultats Pro-Am se sont avérés particulièrement importants. DXDT Racing, qui a terminé 2e de la course 1 et qui s’est imposée dans la suivante, a permis de rafler 162 et 225 points, tandis que Winward Racing en a ajouté 60 de plus en course 2 en assurant la 3e place en Pro. Audi, qui n’avait pas la moindre auto à Sonoma, n’a pas marqué le moindre point. La marque allemande peut toutefois compter sur des équipes en Australie.