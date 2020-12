Le GT Sports Club se remplit, PK Carsport de retour…

Huit équipes représentant 14 participants ont déjà confirmé leur participation en GT Sports Club la saison prochaine. Sept sont attendues en GT2 European Series et sept en GT Rebellion Series.

Parmi les quatre constructeurs attendus sur la grille de départ du tout nouveau championnat GT2, trois sont confirmés : Audi, KTM, Porsche. Trois marques sont présentes pour le moment en GT Rebellion Series : Ferrari, Lamborghini, Mercedes.

On reverra PK Carsport sur les circuits avec une Audi R8 LMS GT2 confiée à Bert Longin et Peter Guelinckx. Le team belge est connu pour son implication en FIA GT avec une victoire aux 24 Heures de Spa 2009 du temps de la Corvette C6.R. Au moins quatre KTM X-Bow GT2 seront présentes via True Racing et Reiter Engineering. Speed Factory Racing alignera une Porsche 911 GT2 RS pour le pilote lituanien Rosteca Aurelios. Ce sera les débuts de l’équipe en GT. Villorba Corse rejoindra le championnat avec une monture qui sera annoncée sous peu.

Pour ce qui est du championnat GT Rebellion Series, Rinaldi Racing confirme deux Ferrari 488 GT3 et une 458 Italia GT3. Christian Hook et Manuel Lauck seront associés sur une 488 GT3. La seconde auto sera pour Pierre Ehret. L’équipage de la 458 Italia GT3 sera annoncé ultérieurement. AKKA-ASP sera de la partie avec une paire de Mercedes-AMG GT3. Villorba Corse sera aussi en piste avec une GT3. Barwell Motorsport est proche de finaliser son programme avec au moins une Lamborghini Huracan GT3.

Stéphane Ratel, président-fondateur de SRO Motorsports Group, se réjouit de cette première liste des engagés : « Il y a toujours un certain degré d’incertitude lorsque vous lancez une nouvelle série, et encore moins deux séries en même temps. Cependant, le niveau d’intérêt suscité à la fois par les GT Rebellion Series et les GT2 European Series nous rend très confiants d’atteindre notre objectif de 18 voitures sur chaque grille pour la première année. L’annonce des 14 premières inscriptions est très encourageante et convaincra sans aucun doute d’autres écuries et pilotes de confirmer leur intention de rejoindre cette nouvelle plateforme SRO spécialement conçue pour les pilotes non professionnels tout en offrant le niveau de service des séries GT les plus professionnelles. C’est le bon endroit où il faut être. »

Rendez-vous à Monza du 15 au 20 avril pour le début des hostilités…