Le film officiel des 24 Heures du Mans 2019 à voir ou à revoir !

Communiqué de Presse :

L’Automobile Club de l’Ouest vous propose de vivre ou revivre l’édition des 24 Heures du Mans 2019, en regardant le film officiel de la course, sorti en DVD en novembre dernier.

De la victoire aux moments de tension dans les garages, de l’ambiance inoubliable sur la grille de départ aux concerts en bord de piste, des témoignages des pilotes et des ingénieurs aux encouragements du public, des voitures historiques comme la Ford GT40 gagnante de 1969 du duo Ickx-Oliver à la MissionH24 et son prototype électrique hydrogène, voilà le scenario spectaculaire qui vous attend.

Plusieurs possibilités s’offrent à vous

– En version Première (Direct) sur la page Facebook 24 Heures du Mans

Le 6 avril à 20 heures en version française

Le 7 avril à 20 heures en version anglaise

– Une diffusion en accès libre du jeudi 9 avril au dimanche 12 avril sur la chaîne youtube 24 Heures du Mans

En cette période délicate, l’Automobile Club de L’Ouest adresse ses pensées amicales et chaleureuses à tous les fans, concurrents, membres, partenaires, bénévoles, organisateurs, équipes médicales et de sécurité de ses événements. En espérant les recevoir tous très bientôt, prenez soin de vous et de vos proches.