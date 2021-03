Le duo Jaminet / Campbell en renfort chez Porsche à Sebring

Cooper MacNeil est le seul pilote à plein temps dans l’équipe WeatherTech Racing qui évolue cette saison en GTLM en IMSA. L’Américain a disputé sa première course de la saison, les 24 Heures de Daytona, avec trois pilotes usine : Kevin Estre, Gianmaria Bruni et Richard Lietz.

On savait que l’on ne retrouverait pas les mêmes hommes pour Sebring. Cette fois-ci, les pilotes officiels Porsche, qui rouleront à ses côtés sur la Porsche 911 RSR #79 lors des prochaines 12 Heures de Sebring (20 mars), seront Mathieu Jaminet et Matt Campbell (source Sportscar 365). Il s’agit de la deuxième manche du championnat IMSA WeatherTech SportsCar.

Les deux pilotes connaissent déjà la Porsche 911 RSR-19. Ils étaient les “troisième hommes” la saison dernière en Michelin Endurance Cup avec l’équipe usine Porsche de CORE en GTLM. Matt Campbell a remporté une victoire de catégorie lors du dernier Petit Le Mans aux côtés de Nick Tandy et Frederic Makowiecki, tandis que Mathieu Jaminet et lui sont montés sur le podium des 24 Heures de Daytona 2020. Cette année, seule l’Australien a déjà roulé en IMSA, c’était lors de la course de Daytona chez Pfaff Motorsports en GTD.

Mathieu Jaminet (F), Matt Campbell (AUS)

Les deux hommes se connaissent bien puisqu’ils ont également participé ensemble à deux programmes GT3 en 2020 aux côtés de Patrick Pilet chez GPX Racing en Intercontinental GT Challenge et en Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS Endurance Cup. Le trio a terminé deuxième dans les deux championnats.

WeatherTech Racing a testé la Porsche 911 RSR à Sebring la semaine dernière en vue de sa deuxième sortie en GTLM. L’écurie souhaite rebondir après une première course tumultueuse à Daytona suite à un accident sur la ligne de départ entre Kevin Estre et Bruno Spengler (BMW).

A noter que Mathieu Jaminet et Matt Campbell pourraient partager le volant de la #79 avec Cooper MacNeil le reste de la saison.