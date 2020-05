Le DTM en essais au Nürburgring début juin

Les concurrents du DTM seront en piste sur le Nürburgring pour des essais officiels du 8 au 11 juin. Ce sera le retour en piste du championnat allemand après les essais hivernaux.

Afin de respecter la réglementation en vigueur, les spectateurs ne seront pas autorisés dans l’enceinte du circuit et les médias seront eux aussi priés de rester chez eux.

Ces essais seront de plus soumis à des conditions de sécurité spéciales en raison de la pandémie du Covid-19, Les tests se dérouleront à huis clos, avec des règles sanitaires strictes : distanciation sociale, limitation du nombre de personnes présentes et règles d’hygiène précises. Tous les participants -pilotes, mécaniciens…- seront quotidiennement testés pour déceler une présence éventuelle du coronavirus.

Philipp Eng (AUT), BMW

Marcel Mohaupt, directeur général du DTM : « Avec beaucoup de patience et un travail acharné, les préparatifs pour la nouvelle saison du DTM sont en cours et avancent à pleine vitesse, avec comme coup d’envoi les essais officiels du Nürburgring le mois prochain. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers tous les membres du circuit -ils ont mis les infrastructures en place pour nous permettre de faire ces essais en toute sécurité avec toutes les règles de distanciation pertinentes. Ces essais nous mènent à la prochaine étape. Et nous sommes extrêmement confiants sur le fait d’avoir des courses passionnantes en 2020 et nous publierons prochainement un nouveau calendrier prenant en compte également les exigences d’une « nouvelle normalité » pour le sport automobile. »