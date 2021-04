Le cru 2021 prend de la hauteur

Communiqué de Presse :

Pour les débuts de la 911 GT3 Cup type 992, cette nouvelle édition de la Porsche Carrera Cup fait le plein, avec la présence de nombreux fidèles, mais aussi l’arrivée de plusieurs nouvelles têtes d’affiche, notamment en provenance de l’Italie et un total de vingt-six engagés. Ces derniers ont rendez-vous à Magny-Cours les 7 et 8 avril prochains pour deux jours de tests officiels.

Florian Latorre (CLRT), Jean-Baptiste Simmenauer (BWT Lechner Racing) et Marvin Klein (CLRT) ont l’étiquette de favoris collés à la portière. Longtemps en lice pour la victoire finale la saison passée, avant de terminer respectivement troisième, quatrième et cinquième du classement final, les trois hommes figureront à coup sûr parmi les grands animateurs au sein du peloton de quinze pilotes Pro recensés pour cette nouvelle édition de la Porsche Carrera Cup France. Mais Victor Weyrich (Pierre Martinet by Alméras), le champion Rookie sortant, voudra également se mêler à la bagarre, au même titre que Victor Blugeon, à présent fer de lance d’ABM, une nouvelle équipe annécienne, Evan Spenle (MRT by CLRT) ou Richard Wagner (BWT Lechner Racing).

À eux de tirer le meilleur parti de la nouvelle Porsche 911 GT3 Cup type 992 aux qualités encore peaufinées, aux voies larges façon Turbo caractéristiques et au célèbre flat-six atmosphérique délivrant désormais pas moins de 510 chevaux. Trente-et-un ans après la première mouture de la 911 Cup, alors basée sur la 964, les ingénieurs de Porsche ont mis la barre encore plus haute, pour accroître son niveau de performances, lui offrir un look plus agressif et améliorer toujours plus son équilibre et sa fiabilité. Un cocktail qui devrait ravir les teams et pilotes, et réserver de nouvelles superbes confrontations en piste.

Changement notable par rapport à l’an passé, Marvin Klein a rejoint l’équipe de Côme Ledogar, mais il est remplacé par une recrue de taille chez Martinet by Alméras, en la personne de Dorian Boccolacci, lequel mènera un contingent de six Rookies, fort également d’Ugo Gazil (Pierre Martinet by Alméras), Arthur Mathieu (Spark Motorsport), Thomas Fretin (Ydeo Compétition), Alessandro Ghiretti (Martinet by Alméras), le Junior Porsche Carrera Cup France 2021 et Milan Petelet (ABM), également finaliste de la dernière édition de l’opération de détection chère à Porsche France. Reconverti récemment au GT après s’être longtemps illustré en monoplace, Dorian Boccolacci sera assurément un client pour le gain de ce millésime 2021 d’une Porsche Carrera Cup France qui n’a de cesse de se bonifier avec les années. En atteste l’importante présence de teams italiens (Krypton Motorsport, Ombra Racing, EF Racing) cette saison.

Vainqueur de la Porsche Carrera Cup Italie en 2018, et de retour dans l’Hexagone après une première tentative en 2019, Gianmarco Quaresmini (Ombra Racing) sera sans aucun doute à surveiller, à l’instar de son compatriote Enrico Fulgenzi (EF Racing), lui aussi ancien vainqueur de la Porsche Carrera Cup Italie (2013), dont la ténacité lui vaut le surnom de « Dobermann ».

La bataille sera également de toute beauté en Pro-Am où Nicolas Misslin (BWT Lechner Racing), le triple champion sortant, remet sa couronne en jeu, cette fois-ci sous les mêmes couleurs. Face à lui, son plus coriace adversaire, Christophe Lapierre, passé cette année chez Pierre Martinet by Alméras, mais aussi Jérôme Boullery (Ydeo Competition), Luca Pastorelli (Krypton Motorsport), François Lansard (MRT by CLRT), le champion Am sortant, et un revenant en la personne de Henry Hassid (MRT by CLRT). Chez les Am enfin, Franck Leherpeur (CLRT), Maxence Maurice (Imsa Performance) et Tugdual Rabreau (CLRT) tâcheront de capitaliser sur l’expérience engrangée la saison passée pour tenter de prendre le meilleur, sur les nouveaux venus Gabriele Marotta (EF Racing) et Benoit Fretin (Ydeo Competition). Une chose est certaine pour tous ces pilotes : ils sont tous très impatients d’être à Magny-Cours les 7 et 8 avril prochains afin de découvrir, et pousser dans ses retranchements, leur nouvelle 911 GT3 Cup type 992 !