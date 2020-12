Le championnat ‘FIA Electric GT’ commence à prendre forme

Alors que le sport automobile continue de tendre vers l’hybridation ou l’électrique, la FIA travaille sur un projet à long terme visant à créer une catégorie entièrement électrique pour les véhicules GT. Appelée provisoirement FIA Electric GT (eGT), la série mettra en avant des GT homologuées FIA par les constructeurs et celles-ci offriront des performances comparables à celles des véhicules de spécification FIA GT3 existantes. De nombreuses technologies existantes des GT3 seront reprises afin de maintenir les coûts de développement à un faible niveau.

L’une des nouveautés sera la capacité d’effectuer une recharge rapide, les arrêts aux stands en course faisant partie intégrante du format de l’événement pour démontrer le bien-fondé de la technologie. Le championnat vise à fournir à la fois une vitrine pour la prochaine génération de voitures performantes et une plateforme marketing pour les constructeurs. La Commission FIA GT sera chargée du développement, de la coordination de la promotion et de la réglementation des activités liées au championnat dans le monde.

La promotion débutera le 1er janvier 2021 pour une première période qui s’étend jusqu’au 31 décembre 2025. La FIA cherche à faciliter le développement du championnat et à faciliter le développement d’une marque FIA pour le championnat. Un promoteur, qui doit être choisi, doit prendre en charge le championnat.

L’objectif est d’avoir 6 événements pour les saisons 2023 et 2024 sur au moins deux continents. A partir de 2025, 8 événements sont prévus sur au moins trois continents.

Le championnat comportera un minimum de 14 inscriptions à la saison réparties en 7 entrées de deux voitures au cours des deux premières saisons. D’ici la saison 3 (2025), le nombre devrait passer à un minimum de 20 entrées à la saison.

Un minimum de deux marques est attendu au cours des deux premières saisons pour passer à quatre en saison 3. Chaque épreuve se déroulera dans le cadre d’épreuves uniquement électriques avec d’autres disciplines électriques.