Le championnat Ligier European Series prend de la hauteur cette saison avec la diffusion des courses en direct vidéo.

Il sera donc possible de suivre sur le site Ligier European Series et les réseaux sociaux de la série tous les meetings de la saison 2021.

Les Ligier JS2R et JS P4 prendront la piste à Barcelone pour l’ouverture de la saison les 16 et 17 avril. Place ensuite au Red Bul Ring, Paul Ricard, Monza, Spa-Francorchamps et Portimao.