Le calendrier GT World Challenge Europe remodelé

Avec le report des Total 24 Heures de Spa à fin octobre, le calendrier GT World Challenge Europe Powered by AWS se voit bouleversé. La saison devait débuter fin juin à Zandvoort aux Pays-Bas mais ce sera finalement à Imola (Italie) les 18 et 19 juillet sur un format Endurance de trois heures. Comme l’avait annoncé Stéphane Ratel, président-fondateur de SRO Motorsports Group, deux meetings Sprint auront trois courses d’une heure par meeting, à savoir Misano et Barcelone.

Après Imola, la caravane GT World Challenge Europe Powered by AWS restera en Italie, cette fois sur le tracé de Misano (7/9 août) pour trois courses d’une heure. Place ensuite au Nürburgring (Allemagne) les 5 et 6 septembre pour une course d’endurance d’un format de 6 heures. La série Sprint accompagnera le Championnat de France des Circuits à Magny-Cours du 11 au 13 septembre. La date de Budapest (25/27 septembre) est conservée mais le circuit hongrois est remplacé par Zandvoort.

Les Essais Officiels des Total 24 Heures de Spa sont maintenus sur deux jours fin septembre (29/30). Barcelone, qui devait accueillir une manche Endurance, recevra finalement le Sprint pour trois courses d’une heure du 9 au 11 octobre. Pas de changement pour les Total 24 Heures de Spa (20/25 octobre). Avant d’arriver en Belgique, les concurrents du GT World Challenge Europe Powered by AWS auront déjà disputé 19h derrière eux.

La finale, d’un format de 6 heures, se déroulera du 13 au 15 novembre au Paul Ricard du 13 au 15 novembre.

« Nous sommes heureux de présenter un programme complet qui maintient 10 courses Sprint et ce qui était prévu en Endurance, tout en respectant notre engagement envers nos équipes à réduire les coûts », a déclaré Stéphane Ratel, président-fondateur de SRO Motorsports Group. « Avec moins de meetings, tous situés en Europe centrale, les temps de transport seront réduits. Les équipes et les pilotes pourront rejoindre les meetings par la route dans une période où les transports aériens resteront probablement difficiles.

« Notre autre priorité était de créer un calendrier en harmonie avec le FFSA GT, le British GT, la GT4 European Series et l’ADAC GT Masters. La plupart de nos équipes participent également à au moins un de ces championnats et je remercie les organisateurs de l’ADAC GT Masters pour leur contribution constructive à ce processus. Nous sommes maintenant très impatients de débuter la saison 2020. En attendant, je suis heureux de pouvoir continuer à maintenir quelque chose de compétitif pour nos pilotes et nos fans à travers la SRO E-Sport GT Series. »

Calendrier provisoire 2020 :

Imola : 18/19 juillet (Endurance 3h)

Misano : 7/9 août (Sprint 3x1h)

Nürburgring : 5/6 septembre (Endurance 6h)

Magny-Cours : 11/13 septembre (Sprint 2x1h)

Zandvoort : 25/27 septembre (Sprint 2x1h)

Essais Officiels 24H de Spa : 29/30 septembre

Barcelone : 9/11 octobre (Sprint 3x1h)

Total 24 Heures de Spa : 20/25 octobre

Paul Ricard : 13/15 novembre (Endurance 6h)