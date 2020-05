Le calendrier 2020 du Championnat de France FFSA GT confirmé

Communiqué de Presse :

Depuis le mois d’avril et fort de son anticipation, SRO Motorsport Group était en communication constante avec l’ensemble des acteurs du Championnat de France FFSA GT afin de les tenir informés de ce calendrier. Nous pouvons espérer que cette fois-ci, il sera stable et qu’il ne subisse plus de modifications, et ce, en accord avec les décisions gouvernementales quant à la date de reprise des compétitions régies par la Fédération Française du Sport Automobile.

Les préparatifs sont déjà en cours pour la première sortie du Championnat de France FFSA GT. Le prologue de la saison sera disputé à huis-clos, sous forme d’essais officiels se déroulant le 30 juin et 1er juillet sur le Circuit Paul Armagnac de Nogaro. Ce retour en piste marquera la rentrée effective des équipes ainsi qu’une première mise en concurrence des marques et concurrents fidèles au Championnat de France FFSA GT après une longue période d’inactivité.

Le coup d’envoi de la saison 2020 du FFSA GT se tiendra donc bel et sur le Circuit Paul Armagnac de Nogaro à l’occasion des Coupes de Pâques les 21, 22 et 23 août prochains. Le recul de cet événement de quatre mois permettra de relever les défis logistiques et organisationnels, afin que la crème du GT français puisse arborer le tracé gersois lors de ces retrouvailles incontournables. Cette rentrée promettra une fois de plus un rendez-vous exceptionnel avec au programme trois courses GT.

Les concurrents du Championnat de France FFSA GT se retrouveront ensuite sur le Circuit de Nevers Magny-Cours le weekend du 11 – 13 septembre. Ce meeting du Championnat de France des Circuit fera l’objet d’une annonce spécifique dans les semaines à venir, assurant un des plus beaux meetings français depuis longtemps. Au menu : son lot de surprises et le plein de compétition laissant loin derrière nous plusieurs mois de confinement.

Le chemin de la compétition se poursuivra sur le Circuit Paul Ricard (3-4 octobre), grand rendez-vous lors duquel nous aurons la chance d’avoir trois courses du Championnat de France FFSA GT au lieu des deux courses habituelles.

Le retour sur le Circuit d’Albi du 16 au 18 octobre, avec une volonté de toutes les parties, promet de redonner au Grand Prix d’Albi ses lettres de noblesse d’antan. Au programme : animations, parade en ville et bien plus, le tout garantissant un week-end de fête dont les détails seront communiqués prochainement.

La saison 2020 du Championnat de France FFSA GT finira en apothéose pour sa finale lors des Lédenon GT Series (6-8 novembre) dont la programmation sera annoncée rapidement.

À l’instar des grandes compétitions internationales et afin d’assurer la sécurité des acteurs et fans du Championnat de France FFSA des Circuits, SRO Motorsports Group produira son propre protocole sanitaire, dans le respect des protocoles du gouvernement et de la FFSA. Ces directives pourront affecter les premières courses du championnat et seront diffusées aux différents acteurs impliqués dans les prochains jours.