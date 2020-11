Le 52 minutes sur IDEC Sport aux 24H du Mans est disponible

France Télévisions diffuse le 52 minutes sur IDEC Sport aux 24 Heures du Mans. Donat Lefebvre et Jérémie Saint Jean ont suivi l’équipe francilienne durant cinq jours pour sortir 52 minutes d’une édition 2020 éprouvante.

Vous y revivrez toute l’intensité qui règne autour de cette épreuve mythique malgré l’absence du public. Entre les essais libres, la sortie de piste de l’ORECA 07 #28, la reconstruction de l’auto et la course, le 52 minutes permet de vivre de l’intérieur l’aventure de Paul-Loup Chatin, Paul Lafargue, Richard Bradley et toute l’équipe IDEC Sport.

Le reportage est visible dès maintenant ici

Disponible en replay jusqu’au 1er décembre.