Le 2e équipage Rutronik Racing connu…

Après Pierre Kaffer et Elia Erhart, c’est au tour de Dennis Marschall et Kim-Luis Schramm de se voir confier une Audi R8 LMS GT3/Rutronik Racing cette année en ADAC GT Masters.

Si Marschall poursuit l’aventure avec Rutronik Racing, Schramm fera ses premiers pas avec l’écurie allemande dirigée par Fabian Plentz. L’Allemand de 23 ans arrive du Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS chez Attempto Racing et de l’ADAC GT Masters chez Montaplast by Land-Motorsport, à chaque fois sur une Audi R8 LMS GT3.