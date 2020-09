Laurent Gaudin : “Le produit TC correspond parfaitement au marché français”

Outre le lancement de la saison 2020 du Championnat de France des Circuits, les Coupes de Pâques de Nogaro étaient le théâtre de l’annonce du lancement du TC France (TC et TCA) pour la saison 2021. On doit cette nouvelle série en grande partie à Laurent Gaudin, manager général du Championnat de France des Circuits. Le but est de faire cohabiter des voitures de tourisme de différents modèles comme c’est le cas aux Etats-Unis dans le cadre du TC America, déjà organisé par SRO Motorsports Group. Laurent Gaudin nous a parlé un peu plus de cette nouvelle série…

D’où vous est venue cette idée de relancer le Tourisme en France dans le cadre du Championnat de France des Circuits ?

“Je me suis rendu à deux reprises aux Etats-Unis (Watkins Glen et Las Vegas, ndlr) l’année passée pour le GT World Challenge America où roule aussi le championnat TC America. Je suis tombé sur ce plateau avec des autos qu’on ne voient pas en Europe telles que les Subaru, Honda ou encore Hyundai. Les autos sont simples à faire rouler pour un prix abordable et sont fiables. On va reprendre cet esprit de compétition parfois un peu club et l’adapter au marché français.”

Selon vous, il y a un marché à prendre en France pour ce type de produit ?

“Ce produit correspond parfaitement au niveau budget et maintenance du marché français. La phase numéro 1 est l’intérêt des pilotes car nous faisons avant tout quelque chose pour eux. Il y a déjà 21 autos homologuées pour rouler en TC France et ce n’est pas fini. En fonction de l’intérêt, on réfléchit déjà à introduire une troisième catégorie pour des autos un peu moins puissantes d’environ 150 chevaux.”

Avec ce type d’autos, on se rapproche encore plus de la série…

“Le but est d’avoir une discipline qui rappelle les grandes heures de la Superproduction avec des autos proches de celles de monsieur Tout-le-monde.”

On voit que les TCR ne figurent pas dans le TC France…

“Aujourd’hui, quel championnat national fonctionne vraiment en TCR ? Est-ce que l’on aurait assez d’équipes pour cela en France ? De plus, les budgets du TCR ne sont-ils pas trop proches de ceux du GT4 ? Même la Belgique, qui est un pays de Tourisme, a abandonné l’idée. De plus, il y a des appellations à travers le monde qui appartiennent à ceux qui ont lancé le TCR. Demain, SRO ne va pas organiser une course de prototypes LMP3. On ne peut pas et avant de critiquer le fait qu’il n’y ait pas de TCR, il faut bien avoir en tête les règles du jeu.”

Avoir le TC France dans le cadre du Championnat de France des Circuits est une valeur ajoutée ?

“Nous offrons un cadre professionnel à des équipes qui ne sont pas forcément présentes en Championnat de France des Circuits mais aussi à ceux qui roulent dans les divers championnats de proposer une offre complémentaire à leurs clients. Le Championnat de France a une valeur, il est synonyme d’organisation rodée. Cette série permet également de mettre en place une filière. Des équipes ont déjà manifesté de l’intérêt et il faut maintenant que l’idée fasse son chemin. Lancer un championnat dans la situation actuelle est un pari car la période ne se prête pas au développement. C’est un produit plaisir comme on peut le voir dans d’autres championnats en Allemagne, Belgique ou Pays-Bas.”

Le règlement sera simplifié ?

“On part sur des courses de 40 minutes car c’est l’autonomie maximale des autos. Ce championnat n’est pas réservé aux pilotes Bronze. En général, on part d’un règlement pour contraindre les gens à l’appliquer. Avec le TC France, ce sont les pilotes qui vont contraindre les règles.”