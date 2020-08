Laurent Cazenave (CD Sport) : “Renouer avec la base”

Présent en Championnat de France FFSA GT depuis 2017, CD Sport monte en puissance cette saison avec pas moins de trois Mercedes-AMG GT4 sur la scène nationale GT. Le team palois dirigé par Laurent Cazenave et Claude Degrémont fait dans la jeunesse avec Edouard Cauhaupé (18 ans) dans une voiture, Clément Bully (24 ans) dans l’autre.

Pour Laurent Cazenave, faire rouler des jeunes est important : “Il faut renouer avec la base et à l’heure actuelle le sport automobile est justement trop loin de sa base. Si tu oublies la base, tu n’as plus d’élite.”

Comme les autres concurrents du FFSA GT, CD Sport a suivi la présentation du TC France qui doit arriver sur les circuits français en 2021. “Je ne dis pas que nous serons présents dans cette nouvelle série qui a le mérite de faire un réservoir supplémentaire”, précise Laurent Cazenave. “Je suis tout à fait d’accord avec les propos de Simon Abadie (Tech 1 Racing, ndlr) dans les colonnes d’Endurance-Info quand il parle du coût exorbitant de la monoplace et du manque de jeunes en karting. Ils sont où les jeunes venant de la monoplace ? Il faut revenir à cela.”

Avec ses stages à travers la France, CD Sport voit passer beaucoup de jeunes et Laurent Cazenave a une vision à 360 degrés pour faire son possible de réunir des équipages : “J’essaie de trouver des pilotes qui viennent en dehors du GT car cela permet aussi d’éviter de piquer les jeunes à d’autres structures. On peut aussi avoir des jeunes qui sont passés par notre école de pilotage itinérante. On garde le lien social avec eux, y compris ceux qui ont débuté à nos côtés. Pour ma part, je suis curieux de tout et je regarde tous les championnats. Il faut aussi faire confiance à des jeunes qui viennent d’ailleurs.”