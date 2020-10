Laurent Cazenave (CD Sport) : “L’heure de vérité”

Entre le Championnat de France FFSA GT, la Michelin Le Mans Cup et la Ligier European Series, CD Sport ne chôme pas cette année. Le team dirigé par Laurent Cazenave et Claude Dégremont a su garder le cap malgré une conjoncture actuelle qui reste défavorable. Les Palois tiennent bon et c’est sur la scène FFSA GT qu’ils sont les mieux placés pour les couronnes du classement général et Silver. Avant le rendez-vous d’Albi, tout proche de la base de CD Sport, Laurent Cazenave fait le point…

Le plus dur est fait en réussissant à sécuriser vos équipages ?

“Je tiens à saluer le sérieux, la fidélité et l’engagement de nos pilotes. Les promoteurs, eux, ont su remonter les championnats. On sait critiquer, mais quand les choses vont dans le bon sens, il faut aussi savoir le dire. A cette époque, je préfère être patron d’équipe que patron de boîte de nuit. CD Sport a déployé beaucoup d’énergie, de temps et d’argent suite à un changement de dernière minute de notre équipage de pointe. On a tous espoir de limiter la casse. Pour ce qui est de la partie école, la reprise est au-delà de nos espérances.”

Vous faites rouler trois Mercedes-AMG GT4, une en Silver, une en Pro-Am, une en Am. A deux meetings de la fin de saison, vous dressez un premier bilan positif ?

“Sur la #2 de Fabien Lavergne et Edouard Cauhaupé, il y a toujours cette guigne de début de week-end avec des problèmes, mais l’équipage arrive toujours à fournir un week-end costaud. C’est maintenant l’heure de vérité pour le titre (Lavergne/Cauhaupé sont leaders en Silver avec 11 points d’avance, ndlr). C’est assez compliqué dans une catégorie où il n’y a pas beaucoup de concurrents. Les points sont chers. Il y a cinq équipages dans le match.”

C’est plus compliqué sur les deux autres Mercedes ?

“Jean-Ludovic Foubert et Clément Bully, qui se partagent la #3, doivent encore prendre leurs marques. Le championnat est nouveau pour eux. Les deux répondent présents et il faut maintenant concrétiser en course. Quant à la #4 qui roule en Am, l’équipage libanais progresse et le podium n’est pas loin.”

Quels sont les plans pour 2021 ?

“CD Sport s’oriente à nouveau vers un mix GT4/LMP3. Peut-être que nous nous dirigerons en complément vers la Mitjet pour mettre en place un programme Junior, prendre des jeunes pour les former et les faire progresser. La Mitjet permet de donner les bases du pilotage, donc l’idée est de proposer un projet sur deux ou trois ans. On tient également à faire progresser nos gentlemen en GT4 et LMP3.”

D’autres programmes sont à l’étude ?

“On regarde ce qui peut être fait en LMP3 du côté de l’Asian Le Mans Series et des 24 Heures de Daytona. Les pilotes sont demandeurs.”

Vous avez déjà signé vos pilotes pour 2021 ?

“Je suis confiant pour signer 2/3 de notre effectif actuel pour 2021. En FFSA GT, on ne s’interdit pas de faire rouler une quatrième Mercedes. CD Sport a une vraie relation humaine avec ses pilotes. Même si l’équipe a grandi, il y a un vrai esprit d’équipe entre les permanents et ceux qui nous rejoignent sur les meetings.”