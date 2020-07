Laurence Pearce revient sur l’épopée des Lister GT et LMP

On se rappele tous des Lister GT et LMP aux 24 Heures du Mans, en FIA GT ou encore en European Le Mans Series que ce soit pour leurs formes atypiques ou leur moteur (V12 Jaguar entre autres). Elles étaient engagées par Lister Storm Racing et son charismatique patron, Laurence Pearce.

Le point d’orgue de cette équipe a été les titres FIA GT Pilotes pour Jamie Campbell-Walter et Julian Bailey et Equipes. En 2003, Laurence Pearce passa du GT aux prototypes avec la Lister Storm LMP900 puis la Lister Storm Hybrid, avec moins de succès qu’en GT. Il a ensuite cessé la compétition en 2007, vendant la marque en 2013 à Laurence Whittaker.

Laurence Pearce a gentiment accepté de répondre aux questions d’Endurance-Classic et de revenir sur la carrière des Lister Storm avec en fin d’article la possibilité d’un retour prochain…

