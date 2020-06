L’Asian Le Mans Series remanie son calendrier 2020/2021

Compte tenu de la situation actuelle et de l’incertitude qui règne sur les restrictions de voyage dans le monde, l’Asian Le Mans Series a pris la décision de remanier son calendrier 2020/2021 qui finalement ne se déroulera qu’en 2021 avec quatre courses sur deux meetings. Suzuka (Japon) et Shanghai (Chine) ne seront finalement pas au programme. La saison débutera le 9 janvier pour se refermer le 26 janvier, soit quatre courses en trois semaines à Buriram (Thailande) et Sepang (Malaisie).

Cette décision de remaniement a été prise dans l’intérêt du paddock afin que les équipes puissent utiliser le fret maritime pour expédier le matériel et les autos.

« Alors que nous avions l’ambition de maintenir notre calendrier 2020/2021 aussi proche de ce que nous avions fait auparavant, il devient de plus en plus évident que cela n’est peut-être pas possible », a déclaré Cyrille Taesch-Wahlen, directeur général de l’Asian Le Mans Series. « Au lieu de cela, plutôt que de retarder la saison, nous avons mis en place un plan pour donner une série qui offre des courses passionnantes et agréables d’une manière rentable pour tout le monde sans compromettre la qualité de notre organisation. Ceci est particulièrement important pour les équipes qui éprouvent actuellement des difficultés en raison de l’arrêt des compétitions. La nouvelle saison condensée a reçu un soutien très positif et je suis optimiste de pouvoir livrer une nouvelle grande saison Asian Le Mans Series. »

Pierre Fillon, président de l’ACO, se montre confiant sur la nouvelle saison : « Le paysage du sport automobile a été contraint de faire des changements importants cette année en raison de l’impact que le Covid-19 a eu dans le monde. Nous sommes confrontés à des défis que nous n’aurions jamais pu anticiper et il nous appartient de tout mettre en œuvre pour assurer la santé et la sécurité de toutes les personnes impliquées. Nos décisions ne tiennent pas seulement compte de cela, mais c’est aussi l’option la plus sensée dans les circonstances actuelles. Le package est passionnant et j’ai hâte de profiter de la compétition une fois qu’elle sera lancée. »

Calendrier saison 2020/2021 :

Buriram (Thailande) : 9 janvier

Buriram (Thailande) : 11 janvier

Sepang (Malaisie) : 23 janvier

Sepang (Malaisie) : 26 janvier