L’Acura de Wayne Taylor Racing a roulé avec ses nouvelles couleurs

Acura Team Penske n’est plus, mais on va retrouver les deux Acura ARX-05 dans quelques jours au “Roar before the Rolex 24” puis aux 24 Heures de Daytona ainsi que sur le reste de la saison IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2021. L’une d’elle sera confiée à Wayne Taylor Racing (l’autre à Meyer Shank Racing).

Du côté des pilotes, on aura du lourd avec Filipe Albuquerque et Ricky Taylor comme pilotes titulaires à l’année. Alexander Rossi, le vainqueur des 500 Miles d’Indianapolis 2016, rejoint l’écurie pour les courses longues. Helio Castroneves sera le quatrième homme aux 24 Heures de Daytona. A noter que trois des quatre pilotes connaissent déjà l’Acura.

Alors que le Roar débute dans quelques jours (de vendredi à dimanche, course qualificative dimanche), Wayne Taylor Racing a publié la première photo de la voiture en action. Et niveau déco, c’est sobre, mais réussi !

Photos Twitter Wayne Taylor Racing