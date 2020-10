L’ACO prépare 2021 et son futur

Communiqué de Presse :

Après avoir organisé dans un contexte inédit et délicat, en l’espace de quelques mois et grâce à la mobilisation exceptionnelle de toutes les équipes, les 24 Heures Motos, les 24 Heures du Mans, ainsi que le GP de France Moto entre autres événements majeurs durant cette année 2020 marquée par les crises sanitaire et économique engendrées par la pandémie de Covid-19, l’Automobile Club de l’Ouest prépare 2021 et les saisons à venir.

Club organisateur d’événements sportifs et à destination du grand public, l’ACO a été fortement impacté comme nombre de sociétés événementielles et sportives en 2020.

Pour anticiper une année 2021, qui ne correspondra encore pas aux standards habituels en terme de nombre d’événements se déroulant sur site, en terme d’accueil de public, et donc de rentrées financières, l’ACO a préparé et présenté des mesures visant à assurer la pérennité du club. Parmi elles, sont en discussions avec les élus et syndicats des réductions de budget, des reports de projets, une diminution de la masse salariale, tout comme une politique incitative aux départs volontaires passant par un accord de rupture conventionnelle collective, tout cela afin de garantir la survie des activités de l’ACO dans les deux années à venir, avec un contexte toujours dépendant de l’évolution des crises sanitaires et économiques. Dans cette situation inédite, l’ACO se veut exemplaire dans le dialogue et la négociation avec les partenaires sociaux et s’engage à accompagner ses équipes de la meilleure des manières.



Ces mesures doivent permettre de préserver les engagements de l’ACO, ses événements comme ses activités permanentes, mais aussi ses défis pour la mobilité future, ses programmes de développements, et ses équipes opérationnelles.

Pierre Fillon, président de l’Automobile Club de l’Ouest : “Cette année 2020 a été particulièrement délicate pour l’ACO, confronté comme nombre d’acteurs du monde sportif et de l’événementiel, aux crises sanitaire et économique découlant de la pandémie de Covid-19. Nous avons l’immense fierté, grâce à la mobilisation exceptionnelle de toutes les équipes, d’avoir pu organiser les 24 Heures Motos, les 24 Heures du Mans ou encore récemment le Grand Prix de France Moto, mais il faut être réaliste, nous avons enregistré des résultats économiques en baisse. Pour préparer 2021, qui ne se déroulera pas selon les critères habituels, tant en nombre d’événements sur site qu’en terme d’accueil de spectateurs, il nous faut prendre certaines décisions indispensables pour protéger nos activités. Des mesures d’économies ont donc été présentées. Parmi les décisions envisagées et actuellement en discussion: des reports de projets, une baisse de la masse salariale comprenant un accord de rupture conventionnelle collective qui fera l’objet de négociations avec les partenaires sociaux. Ces éléments concrets sont effectués en accord avec les valeurs de l’ACO, au sein d’une équipe soudée prête à relever ces defis inédits.“