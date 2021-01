L’ACO et Motorsport Games jouent les prolongations

L’ACO et Motorsport Games prolongent leur partenariat pour Le Mans Esports Series (LMES) basé sur le Championnat du Monde d’Endurance de la FIA et les 24 Heures du Mans. L’association va faire dans la durée puisque la licence est prolongée pour dix ans.

L’année 2020 a vu la finale Le Mans Esports Series et surtout la première édition des 24 Heures du Mans Virtuelles qui a connu un succès planétaire en juin dernier sous la direction de Gérard Neveu, directeur général de Le Mans Esports Series.

Pierre Fillon, Président de l’Automobile Club de l’Ouest : « Ces deux dernières années l’ACO, en association avec Motorsport Games, s’est lancé dans une stratégie E-sport d’envergure. En juin dernier, les 24 Heures du Mans Virtuelles ont marqué un jalon important de ce programme. Aujourd’hui, l’objectif de ce partenariat est non seulement de proposer une Le Mans Series virtuelle séduisante, mais aussi de créer un jeu dédié aux 24 Heures du Mans, et accessible à tous les passionnés. Il est essentiel pour l’ACO de continuer à proposer une série majeure du sport automobile, tout particulièrement avec l’arrivée imminente de la catégorie Hypercar et dans quelques années l’introduction de l’hydrogène, tout en développant simultanément un ambitieux programme E-game. »

Gérard Neveu, Directeur Général de la Le Mans Esports Series : « Motorsport Games a démontré sa passion, son expertise et son engagement à l’égard de l’ACO et du Championnat du Monde d’Endurance FIA. La prolongation de cette association était l’étape suivante naturelle de notre partenariat. Nous sommes impatients de travailler ensemble pendant de nombreuses années pour créer les jeux et esports du plus haut niveau, reflets des valeurs et qualités de la mythique marque Le Mans. »