Magny-Cours (C2) : la totale pour Steven Palette (VSF Sports-Amplitude Automobile)

En remportant deux nouvelles victoires en Championnat de France FFSA Tourisme, Steven Palette a réalisé le carton plein sur le Circuit de Nevers Magny-Cours. Déjà en tête du championnat en arrivant sur « son » circuit, le pilote de l’équipe VSF Sports – Amplitude Automobile a tout d’abord signé la première pole position du week-end avant de mener la Course 1 jusqu’au tout dernier tour. Et s’il se faisait déborder par Fred Caprasse (Peugeot 308 RC #27 – JSB Compétition) à quelques centaines de mètres de l’arrivée, Steven récupérait la victoire lorsque le Belge était pénalisé a posteriori pour avoir effectué un dépassement en dehors des limites de la piste. Le podium de cette première course était donc complété par Lucas Frayssinet (Alpine A110 Cup #93 – Chazel Technologie Course) et Pierre-Arnaud Navarro (Peugeot 308 RC #34 – JSB Compétition), Fred Caprasse rétrogradant au 4e rang après sa pénalité.

Dimanche, Steven Palette bondissait de la deuxième place sur la grille de départ pour directement se placer au commandement et résister jusqu’au bout à toutes les attaques de Kévin Ropars (Peugeot 308 RC – Ropars Racing Team-Motors Legend). Sur cette piste qui lui a si souvent réussi, Steven a donc marqué des points importants, au propre comme au figuré. Avant de partir vers Albi, où aura lieu la troisième épreuve de la saison du 4 au 6 juin, le fer de lance de l’équipe VSF Sports – Amplitude compte déjà plus de 40 points d’avance au championnat.

Car si le pilote de Bourges a su conjuguer performances et régularité depuis le début de cette année, ce n’est pas le cas de ses rivaux ! Samedi, c’est un accrochage à haute vitesse entre Ricardo van der Ende (BMW M2 CS Racing #16 – L’Espace Bienvenue) et Florian Briché (Peugeot 308 RC #24 – JSB Compétition) qui mettait un terme aux ambitions de ceux qui étaient arrivés dans la Nièvre aux deuxième et troisième places du championnat. Et comme Kévin Ropars avait été percuté par Jean-Laurent Navarro (Peugeot 308 RC #519 – JSB Compétition) lors de la première course, lui non plus ne marquait aucun point. Kévin Ropars se vengeait le lendemain avec une 2e place devant Fred Caprasse, revenu du 11e au 3e rang après avoir été pénalisé de 10 positions sur la grille de départ.

Dimanche, Florian Briché marquait les points de la 4e position. Le Nordiste se place ainsi comme le plus proche poursuivant de Steven Palette au championnat, même si l’écart est déjà conséquent avec le leader. La 5e place revenait à Sacha Maguet (Peugeot 308 RC #31 – Ropars Racing Team – Motors Legend), dont la progression au volant de la Peugeot 308 RC fut impressionnante. Le jeune pilote de 16 ans seulement, qui détient déjà un solide palmarès en karting, a prouvé qu’il mérite largement sa place parmi les cadors du peloton !

TCA : rebondissements multiples

Les catégories TCA-1, TCA-2 et TCA-Light ont aussi proposé leur lot de surprises avec six vainqueurs différents au cours des deux courses.

En TCA-1, Julien Jacob-Cano (Peugeot RCZ Racing Cup #77 Runner For Ever) dominait la première course avant d’être victime d’un problème en toute fin de parcours. Le leader du championnat glissait au troisième rang et laissait les honneurs de la victoire à Florent Grizaud (Peugeot RCZ Racing Cup #7 GPA Racing). Le lendemain, il prenait sa revanche en s’imposant pour 1 seconde… après avoir dû effacer une pénalité de 10 secondes consécutive à un contact. Deuxième le samedi, Daniel Saunier (Peugeot RCZ Racing Cup #45 GM Sport) terminait cette fois au troisième rang.

Avec plusieurs pilotes se partageant le volant d’une Renault Clio Cup IV, les chances étaient grandes d’avoir des vainqueurs différents en TCA-2. Jacky Gautier (#5 Touzery Compétition) s’imposait dans l’obscurité du premier soir face à Adrien Penot (#71 GM Sport) et Olivier Touzery (#59 Touzery Compétition). Le lendemain, le rallyman Styve Juif (#9 GM Sport) affichait aussi de solides aptitudes sur circuit en dominant les débats face à Julien Paget (qui se retrouvait à son tour au volant de la #71 GM Sport) et Enzo Carvalhido (#36 Sport Auto Racing).

Enfin, en TCA-Light, Viny Beltramelli (#10 Ropars Racing Team-Motors Legend) et Xavier Harbon (#509 GM Sport) se sont partagé les victoires dans la catégorie regroupant les Peugeot 208 RC. Nettement plus rapide et vainqueur samedi, Viny Beltramelli a perdu toute chance de réaliser le doublé en se plantant pendant quelques minutes dans un bac à graviers lors de la Course 2. Il reste néanmoins largement en tête du championnat.

Après le Circuit Paul Armagnac de Nogaro et le Circuit de Nevers Magny-Cours, le Championnat de France FFSA Tourisme proposera encore un décor tout à fait différent du 4 au 6 juin avec sa troisième épreuve dans le cadre du célèbre Grand Prix d’Albi.

