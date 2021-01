La saison débutera à Dubai, le planning complet raccourci

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, l’Asian Le Mans Series remanie légèrement son calendrier 2021. Deux des quatre meetings se dérouleront finalement sur le circuit de Yas Marina à Abu Dhabi les 19 et 20 février comme c’était prévu initialement.

La saison ouvrira sur le Dubai Autodrome les 13 et 14 février, soit une semaine plus tard que le planning initial et sur un circuit différent. Ce sera les débuts des prototypes LMP2 sur le tracé de Dubai (Grade 1 FIA).

Ce nouveau calendrier va permettre aux acteurs de rester sur place entre les deux meetings sachant que les deux circuits sont distants de 100 km.