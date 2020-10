La Porsche Carrera Cup France 2020 joue sa finale à Barcelone

Communiqué de Presse :

Courue dans le cadre de l’International GT Open ce week-end à Barcelone, cet ultime meeting de la Porsche Carrera Cup France millésime 2020 promet son lot de spectacle : en jeu notamment l’attribution du classement général, ainsi que des catégories Rookie, Pro-Am et Am.

Ce week-end, tous les regards seront braqués sur Barcelone. La finale de la Porsche Carrera Cup France 2020 s’y tient en effet et tout reste encore à faire, tant les quatre meetings disputés jusqu’alors se sont révélés extrêmement serrés et disputés. Ayhancan Güven (Martinet by Alméras), le double vainqueur sortant, arrive en leader en Catalogne, mais dans sa quête d’un troisième sacre consécutif, il devra une nouvelle fois compter avec Florian Latorre (CLRT), pointé à seulement deux points *.

Avec un retard respectif de quatorze, seize et dix-huit unités, la mission de Jean-Baptiste Simmenauer (BWT Lechner Racing), Marvin Klein (Martinet by Alméras) et Jaxon Evans (BWT Lechner Racing), s’apparente davantage à une remontada, même si elle est loin d’être impossible. D’autant que ce match à cinq verra à coup sûr Adam Eteki (CLRT), ainsi que les Rookies Victor Weyrich (Pierre Martinet by Alméras), Evan Spenle (Sébastien Loeb Racing) et Ugo Gazil (Pierre Martinet by Alméras) venir jouer les trouble-fête, en guise de bouquet final d’une saison menée crescendo.

La bagarre pour le titre Pro-Am donnera quant à elle lieu à un match à trois entre Christophe Lapierre (Sébastien Loeb Racing), en quête d’un sixième sacre dans la catégorie, Sylvain Noël (Racing Technology), qui parachèverait son retour réussi en l’emportant, et un Nicolas Misslin (BWT Lechner Racing) bien décidé à réaliser la passe de trois après ses succès de 2018 et 2019. Autant dire que là-aussi l’explication en piste des 911 GT3 Cup s’annonce particulièrement belle ! La catégorie Pro-Am recevra pour l’occasion le renfort de Roland Berville (Pierre Martinet by Alméras), portant ainsi le nombre total d’engagés à vingt-trois.

Enfin, la deuxième couronne Am de l’histoire de la Porsche Carrera Cup France ne devrait pas échapper à CLRT, la structure nouvellement créée cette année par Côme Ledogar. Emil Caumes et François Lansard, deux de ses pilotes, caracolent en effet en tête à la veille de cette ultime confrontation. Un dernier rendez-vous qui débutera véritablement avec les qualifications, au programme ce samedi 31 octobre de 10h15 à 10h45, presqu’aussitôt suivies de la course d’ouverture (13h30-14h). La deuxième et dernière manche du week-end se tiendra quant à elle ce dimanche 1er novembre de 11h30 à 12h, et le suspense encore intact devrait réserver un dénouement en apothéose.

* Sous réserve de l’appel interjeté par Ayhancan Güven suite à la pénalité de 5 secondes reçue en course 1 à Spa-Francorchamps.