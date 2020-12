La Porsche 911 GT3 Cup (992) prête pour la piste

L’année 2021 va voir les débuts de la nouvelle Porsche 911 GT3 Cup basée sur la 992. Une fois n’est pas coutume, ce lancement sera global avec des débuts en Porsche Mobil 1 Supercup mais aussi dans les autres Cup telles que la Porsche Carrera Cup France. La septième génération va prendre la suite du modèle actuel qui a connu un beau succès. Depuis 1990, année de la première Cup, 4251 autos ont été fabriquées. Porsche a assemblé à Zuffenhausen 673 véhicules de la génération 991.1 et 737 de la 991.2 lancée en 2017. Les spécifications techniques seront dévoilées le 12 décembre.

Le développement de la version 992 a débuté en 2018 avec la définition du concept : à quoi pouvait ressembler la nouvelle voiture de course et que devrait-elle pouvoir faire ? Qu’est ce qui pouvait être amélioré et quelles étaient les attentes des équipes ? « Cela s’est avéré très bénéfique d’échanger des idées en étroite collaboration avec les équipes de course et nos organisations internationales dans le monde entier mais également en dehors de notre série », a déclaré Christoph Werner, chef de produit. « Nous avons écouté attentivement les ingénieurs et les mécaniciens ainsi que les pilotes et les patrons d’équipe pour savoir ce qu’ils apprécient dans la voiture actuelle et ce qu’il fallait faire sur la nouvelle. En faisant cela, nous avons obtenu une image très précise de l’ambiance et nous avons rassemblé une grande quantité d’informations afin de pouvoir définir les bonnes priorités pour le nouveau modèle mondial. »

Le châssis « TC01 » (Test Car 01) a pris la piste courant 2019 pour un premier roulage avant un retour en piste directement à Weissach aux mains de Klaus Bachler pour une trentaine de tours. Après plusieurs milliers de kilomètres, la première Cup Spec-2021 a été assemblée sur la même chaîne de montage que les autres 911. Retour ensuite sur différents circuits avec Marco Holzer, Lars Kern, Michael Ammermüller, Klaus Bachler et Jörg Bergmeister. « En choisissant nos pilotes, nous voulions un large éventail de personnalités », a expliqué Martin Meijs, directeur technique. « Ils nous ont tous donné des commentaires spécifiques. En tant qu’ingénieurs, nous faisons l’expérience de la voiture à travers ce qu’ils nous disent. En termes de performance, la nouvelle 911 GT3 Cup a fait un pas de géant comme le soulignent les temps au tour. » Le roulage final a eu lieu à Oschersleben en version camouflage.