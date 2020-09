La piste aux étoiles du FFSA GT à Magny-Cours avec plus de 30 GT4

Communiqué de Presse :

Une dizaine de jours avant les étudiants, les concurrents du Championnat de France FFSA GT avaient déjà effectué leur rentrée des classes à Nogaro. Avec ses trois courses au programme, le rendez-vous gersois a été bien animé et, pour certains, éprouvant. Pas question de baisser le rythme pour autant ! Car du 11 au 13 septembre, c’est le Circuit de Nevers Magny-Cours qui attend le peloton d’une grosse trentaine de GT4.

Les fans de Porsche se réjouissent : avec le retour d’IMSA Performance, la marque de Stuttgart sera de nouveau présente dans le peloton avec un 718 Cayman GT4 Clubsport MR. Au total, ce sont donc pas moins de huit constructeurs différents qui s’affronteront. Outre Porsche, les autres habitués sont Alpine, Mercedes, Audi, Ginetta et BMW, mais ces marques sont rejointes par les nouveaux de la cuvée 2020 : Toyota et Aston Martin.

Pro-Am : panache ou régularité ?

Les Coupes de Pâques ont permis de tirer un premier enseignement : dans un peloton aussi concurrentiel que celui de la catégorie Pro-Am, la régularité pourrait se révéler être bien plus importante que le panache au moment du décompte final. Sans jamais s’imposer lors des trois courses sur le Circuit Paul Armagnac, Rodolphe Wallgren et Vincent Beltoise ont pourtant quitté Nogaro en tête de la compétition. Le duo de l’Alpine A110 GT4 #222 du Mirage Racing devance deux autres équipages qui ne sont pas encore montés sur la plus haute marche du podium : les doubles champions Fabien Michal et Grégory Guilvert (Audi R8 LMS GT4 #42 – Saintéloc Racing) et la paire Christopher Campbell-Nicolas Prost (Alpine A110 GT4 #36 – CMR).

Pour ceux qui ont goûté au champagne de la victoire dans le Gers, il s’agira donc de pouvoir se montrer à la fois performants et réguliers cette fois. On pense à Nicolas Gomar et Mike Parisy (Aston Martin Vantage GT4 #89 – AGS Events), Jean-Luc Beaubelique et Jim Pla (Mercedes-AMG GT4 #87 – AKKA-ASP) ou encore à Philippe Giauque et Morgan Moullin-Traffort (Alpine A110 GT4 #22 – Mirage Racing). Ajoutez à cela ceux pour qui cette première course de septembre aura déjà des allures de cours de rattrapage et vous comprendrez que le peloton sera animé parmi la quinzaine d’équipages en Pro-Am !

Silver Cup : tous face à la BMW de l’Espace Bienvenue !

Au cours des dernières venues du Championnat de France FFSA GT à Magny-Cours, les BMW M4 se sont régulièrement distinguées. Ainsi, la marque bavaroise avait raflé les deux pole positions et les deux victoires en 2017 et c’est aussi dans la Nièvre que la M4 GT4 a enlevé son seul succès de la saison en 2019. Il y a 12 mois, c’est L’Espace Bienvenue qui avait goûté pour la première fois goûté à l’ivresse de la victoire. Depuis, la formation dirigée par André Grammatico a remporté trois succès en Silver Cup à Nogaro et son redoutable duo, composé du Néerlandais Ricardo van der Ende et du Belge Benjamin Lessennes, est largement en tête du championnat dans cette catégorie !

Sur un tracé de Magny-Cours qui semble taillé pour la BMW, les adversaires du duo devront se surpasser. Robert Consani et Benjamin Lariche tenteront de limiter les dégâts avant de retrouver des circuits qui devraient mieux convenir à leur Ginetta G55 GT4 #8 de l’équipe Speed Car. Pour Julien Piguet et Aurélien Panis, il faudra rapidement adapter leur nouvelle Supra du Toyota Gazoo Racing France by CMR aux spécificités du tracé nivernais. Mais attention aussi aux Mercedes-AMG, ce modèle ayant toujours été performant sur les terres de l’ex-Grand Prix de France de Formule 1. Après tout, la marqué étoilée avait signé un plantureux triplé lors de la seconde confrontation l’an dernier. Le vainqueur de cette course, Thomas Drouet, est maintenant associé à Paul Petit (AKKA-ASP) alors qu’Edouard Cauhaupé, qui avait alors terminé au deuxième rang, pourra compter sur les progrès manifestes de son équipier Fabien Lavergne (CD Sport). Si on ajoute l’Alpine #60 de CMR avec les jeunes Andrea Benezet et Paul Evrard, on a une belle brochette de candidats dans cette Silver Cup.

Am Cup : incertitude totale

La dizaine d’équipages engagés en Am Cup retrouvera avec plaisir le mythique tracé de Magny-Cours. En tête du championnat, Sylvain Caroff et Erwan Bastard (Ginetta G55 GT4 #72 – ANS Motorsport) espèrent confirmer leur toute première victoire acquise à ce niveau lors de course 3 de Nogaro. Mais la petite GT britannique n’est pas forcément l’arme idéale pour le tracé nivernais. Avec l’Audi R8 LMS #5 de Full Motorsport, Pascal Huteau et Christophe Hamon espèrent en profiter pour reprendre les commandes du championnat ! Comme lors de la première course de Nogaro, il leur faudra jouer la victoire. Ces deux équipages devront aussi composer avec la Toyota GR Supra GT4 #66 de l’équipe CMR pilotée par Wilfried Cazalbon et César Gazeau, lauréate dans le Gers de sa toute première victoire de catégorie. Mais Magny-Cours devrait surtout être le théâtre de la revanche de Didier Dumaine et Christophe Carrière, incroyablement malchanceux à Nogaro alors qu’ils s’étaient élancés trois fois depuis la pole position de la Am Cup sur l’Aston Martin Vantage GT4 #161 d’AGS Events.

Les Coupes de Pâques dans leur version estivale ont aussi permis de révéler d’autres candidats au podium, à commencer par Laurent Coubard et Jean-Charles Rédélé (Alpine A110 GT4 #76 – Bodemer Auto), les lauréats du Challenge Pirelli remis à ceux ayant effectué les plus belles remontées sur l’ensemble du week-end à Nogaro. N’oublions pas non plus Pierre-Laurent Figuière et Stephan Guérin (Ginetta G55 GT4 #33 – Arkadia Racing) ou encore Christophe Bourret et Pascal Gibon (Mercedes-AMG GT4 #53 – AKKA-ASP), pas gâtés par la réussite lors du meeting d’ouverture. Et quid de la Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR #56 d’IMSA Performance ? Roulant en solo, Antoine Heunet en sera le pilote et il espère créer la surprise pour ses débuts dans la compétition phare des Circuits en France.

Un fantastique week-end de compétition

À Magny-Cours, le Championnat de France FFSA GT partagera l’affiche avec le GT World Challenge Europe powered by AWS. Avec deux courses de 60 minutes chacune, les deux compétitions GT organisées par SRO Motorsports Group réjouiront les fans du genre dans un meeting s’apparentant à festival du sport automobile. En plus des épreuves de GT3 et GT4, le public et les téléspectateurs pourront apprécier des courses de monoplaces (Championnat de France de Formule 4 et Formula Renault Eurocup), des coupes monomarques de GT (Porsche Carrera Cup France et Alpine Elf Europa Cup), une formule de promotion pour voitures de tourisme (Renault Clio Cup France) et même des prototypes, grâce à la Sprint Cup by Funyo-Sport Proto. En tout, avec ces huit séries au menu, ce sont pas moins de 19 départs qui seront donnés !

Dans le cas du Championnat de France FFSA GT, les essais qualificatifs sont programmés samedi à 11h40 et le départ de la première course à 20h00, soit au moment où le soleil se couchera sur la Nièvre. La deuxième joute sera lancée dimanche matin à 10h35. Pas de doute, ce week-end à Magny-Cours vaudra le déplacement !

Toutes les courses en direct continu sur YouTube !

Pour ceux qui ne pourraient pas être présents dans la Nièvre, SRO Motorsports Group proposera un direct intégral des 19 courses sur la chaîne YouTube GT World. De chez vous, confortablement installé dans votre canapé, mais aussi sur votre tablette ou votre smartphone, vous ne manquerez rien de ce meeting.

Chacune des séries sera commentée en français par des spécialistes de chaque championnat. Alors, suivez en direct sur une seule chaîne le Championnat de France FFSA GT, le GT World Challenge Europe powered by AWS, le Championnat de France de Formule 4, la Formula Renault Eurocup, la Porsche Carrera Cup France, l’Alpine Elf Europa Cup, la Renault Clio Cup France et la Sprint Cup by Funyo-Sport Proto. Tous les horaires de diffusion seront révélés dans les prochains jours alors… Restez branchés !

La liste des engagés est ici