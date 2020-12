La nouvelle 911 GT3 Cup dévoilée : plus forte, plus rapide, plus spectaculaire !

Porsche a annoncé ses pilotes officiels pour 2021 (ICI) et en a profité pour dévoiler la dernière génération (la 7e) de la voiture de course la plus vendue au monde : la 911 GT3 Cup. Dès le début de la saison 2021, cette voiture de course participera à la Porsche Mobil 1 Supercup ainsi qu’aux Porsche Carrera Cup nationales en Allemagne, en France, en Asie et au Benelux, et pour la première fois en Amérique du Nord.

La Cup au style spectaculaire est la première version de course basée sur la génération 992 actuelle. Produisant environ 375 kW (510 ch), elle dépasse de 25 chevaux la puissance de la précédente version. De plus, la nouvelle GT3 Cup peut fonctionner avec des carburants synthétiques, ce qui réduit considérablement les émissions de CO2 dans les conditions de course. Les temps au tour de la toute nouvelle 911 Cup devraient être réduits d’un bon 1 % selon le tracé de la piste.

Porsche a présenté la toute première 911 Cup en 1990. Elle était basée sur la génération 964. Au cours des années suivantes, cinq autres générations de ce véhicule de course au succès exceptionnel ont suivi – avec un nombre record de 4 251 unités produites à ce jour. Les bases du dernier modèle ont été jetées en 2018. Le développement concret a commencé début 2019. Les principaux objectifs de développement de l’équipe dirigée par le chef de projet Jan Feldmann étaient d’améliorer encore les performances, d’obtenir un design plus agressif, une maniement plus facile et une plus grande durabilité avec moins de dépenses en termes de temps et d’entretien.

L’une des caractéristiques les plus frappantes de la nouvelle 911 GT3 Cup est son aérodynamisme optimisé et son aspect général plus musclé. Cela est dû en partie à la large carrosserie qui est utilisée pour la première fois dans une Cup. D’une largeur totale de 1 902 millimètres, elle dépasse de 28 millimètres la largeur arrière du modèle précédent et se distingue par ses entrées d’air de refroidissement supplémentaires devant les roues. En outre, l’essieu avant de la génération 992 de la 911 est également beaucoup plus large. Grâce à des ailes évasées supplémentaires, la nouvelle 911 GT3 Cup mesure désormais jusqu’à 1 920 millimètres au niveau de l’essieu avant. Cela ouvre la porte à une combinaison roue / pneu intéressante avec des jantes de 12 pouces de large à l’avant et des roues de 13 pouces à l’arrière. C’est typique des courses de GT et cela a un effet positif sur la maniabilité et la conduite de la voiture.

La carrosserie de la voiture Cup de la génération 991.2 était composée à 70 % d’acier et à 30 % d’aluminium. Le fait que le véhicule pèse encore environ 35 kilogrammes de plus, avec un poids à sec de 1 260 kilogrammes, est dû, par exemple, à l’ajout de renforts supplémentaires à la cellule de sécurité en acier.

Au niveau du moteur, la 911 GT3 Cup reste fidèle au principe de l’atmosphérique. Dans sa version de course, le moteur flat 6 de quatre litres, refroidi par eau, développe 375 kW (510 ch). Son groupe à haut régime avec lubrification par carter sec atteint des performances maximales à 8 400 tr/min contre 7 500 tr/min auparavant. Il atteint les lignes rouges à 8 750 tr/min avec un couple maximal de 470 Newton-mètres à 6 150 tr/min. Trois systèmes d’échappement différents sont disponibles au choix, en fonction de la série de courses, du règlement et du circuit. Bosch fournit le système de gestion électronique du moteur MS 6.6. Comme auparavant, le six cylindres n’a besoin d’un contrôle de maintenance qu’après 100 heures de piste. Le moteur est relié à une boîte de vitesses séquentielle à six rapports à crabots de 72 kg par un volant d’inertie monobloc et un embrayage de course à trois plateaux. Les changements de vitesse s’effectuent par l’intermédiaire d’une palette au volant, une “petite inspection” de la boîte de vitesses étant nécessaire après 60 heures de course.

En plus des modifications extérieures et mécaniques, la nouvelle voiture comprend un tout nouveau siège de course avec deux réglages de hauteur possible et une colonne de direction réglable avec volant en fibre de carbone, adoptée de la Porsche 911 GT3 R.

“La 911 est entrée dans l’histoire en tant que modèle de base pour les Carrera Cup et la Porsche Mobil 1 Supercup et on peut dire qu’aucune autre voiture de course n’a trouvé autant de clients satisfaits depuis 1990 que la 911”, déclare Michael Dreiser, directeur des ventes de Porsche Motorsport. “La nouvelle 911 GT3 Cup entame maintenant un nouveau chapitre. Notre objectif est de passer la barre des 5 000 exemplaires produits dans les années à venir. Comme sa lignée ancestrale, ce modèle aidera également toute une nouvelle génération de pilotes de course talentueux à aller vers le sport automobile professionnel et façonnera le visage de notre engagement sportif envers nos clients dans le monde entier”.

La livraison aux équipes débutera en février 2021. La nouvelle 911 GT3 Cup est disponible dès maintenant au prix de 225 000 euros, plus les taxes spécifiques à chaque pays.