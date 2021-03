La Duqueine de WIN Autosport s’ajoute à la liste de Sebring

WIN Autosport a ajouté une LMP3 sur la liste des engagés des 12 Heures de Sebring ce week-end, portant le nombre total de voitures à 37 pour la deuxième manche de la saison du championnat IMSA WeatherTech SportsCar (20 mars).

L’équipe a fait ses débuts en LMP2 lors des 24 Heures de Daytona en janvier et se lance désormais dans une opération avec deux voitures. On aura toujours l’ORECA 07 en LMP2, la #11, pilotée par Steven Thomas, Tristan Nunez et Thomas Merrill et elle sera rejointe par une LMP3, une Duqueine D08 #83, confiée à Matt Bell, Rodrigo Sales et Niklas Kruetten. Cela porte donc le nombre de voitures à sept dans cette catégorie LMP3.

Une autre équipe LMP3, Forty7 Motorsports, a également finalisé son équipage avant le début des activités sur piste jeudi. Austin McCusker, qui était à l’origine le seul pilote figurant sur la liste des engagés sur la Duqueine #7, devrait être rejoint par Jim Norman et Oliver Askew. Ce denrier faisait partie des vainqueurs de la catégorie lors des 24 Heures de Daytona avec Riley Motorsports.