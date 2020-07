La liste des engagés des Ligier European Series dévoilée…

La nouvelle catégorie monotype européenne, les Ligier European Series, sera en piste ce week-end au Circuit Paul Ricard. En dépit du Covid-19, le peloton sera constitué de 16 voitures : 11 Ligier JS2 R et 5 Ligier JS P4.

Parmi les 16 voitures engagées, quelques équipes bien connues de l’Endurance : M-Racing avec quatre autos, Cool Racing, Larbre Compétition qui compte 25 éditions des 24 Heures du Mans ou encore CD Sport (avec Claude Dégremont au volant). On trouvera aussi quelques pilotes habitués à cette discipline tels que Julien Schell ou Victor Shaytar.

A noter que les deux voitures destinées aux jeunes pilotes de la Filière Endurance de l’Institut de Pilotage Automobile lancée en 2019 par Jean-Bernard Bouvet seront présentes. Pour l’Institut et son programme d’apprentissage, Mathieu Martins et Ewen Hachez seront dans la Ligier JS2 R #86 et Sacha Lehmann dans la Ligier JS P4 #16.

Les 17 et 18 juillet, le Circuit Paul Ricard accueillera donc la première manche des Ligier European Series. Au programme : une heure d’essais libres le vendredi matin, deux séances de qualification de 20 minutes le vendredi après-midi, une course d’une heure le samedi matin suivie d’une seconde d’une heure l’après-midi. Un programme chargé pour les équipes avec pas moins de trois heures et 40 minutes de piste sur les deux jours.

Cliquez ici pour consulter la liste provisoire des engagés pour la première manche des Ligier European Series 2020.